El PP de Zaragoza votó en contra de una moción de Vox que pedía priorizar a los españoles hace un año

El principio de la "prioridad nacional" incluido en el acceso a las ayudas públicas o a la concesión de viviendas públicas, que recogen los pactos firmados por el PP y Vox en Aragón y en Extremadura está sembrando el camino de incoherencias entre las posturas de unos y otros dirigentes del PP. El mismo día que se anunció el pacto PP-Vox para el Gobierno de Aragón, los populares votaban en contra de una propuesta de Vox en el Congreso que abogaba por esta medida.

Pero las incoherencias no son cuestión de un día. La hemeroteca demuestra cómo la posición del PP ha cambiado. En concreto, los populares votaron en contra, hace ahora un año, de una moción de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza que pedía "priorizar a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a las ayudas". "Y dentro de los no nacionales, incluir el requisito de un período mínimo de cotización en España a fin de vincular las ayudas al desempeño de un trabajo en España", recogía la moción, que se votó el 16 de abril, entre una fuerte polémica.

Entonces, la portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, le pidió a la ultraderecha que retirara la propuesta. "No todo vale en política. No se pueden cruzar según qué líneas, como son los derechos humanos y la dignidad de las personas. Todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato", dijo Ranera hace un año.

En el pleno en el que se debatió, la propuesta de Vox fue rechazada por todos los grupos. Desde el PP, el concejal Carlos Gimeno expresó: "Nos encontrarán defendiendo a la familia, pero no en esto. Va contra todo nuestro ordenamiento jurídico y contra los tratados internacionales que ha firmado España sobre derechos humanos".

Un año después, y preguntada por esta cuestión, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha agarrado a que el texto de la moción de Vox, entonces hablaba de "priorizar a los españoles frente a los extranjeros". "Aquí estamos hablando de una única cosa y es que tengan la nacionalidad y que sean personas regulares. No la procedencia", ha defendido Chueca.

"Van a optar a todas las ayudas. No hay una cuestión como la que están intentando hacer que me parece que es más una ficción que una realidad: hay unas leyes claras que marcan realmente los derechos de todos los españoles y cualquier persona que tiene la nacionalidad española es español y tiene derecho a todo independientemente de su origen y la procedencia. Lo que hay que defender es la legalidad que es lo que defiende este acuerdo", se ha defendido, a pesar de los titubeos de Vox al respecto. Y es que este mismo viernes Vox ha tenido que desautorizar a su portavoz en Cataluña, que había defendido que "españoles son los nacidos de madre y padre español".

Y respecto al debate global sobre la "prioridad nacional", ha insistido en que se hará "cumpliendo con la legalidad", con "criterios de arraigo para intervenir y priorizar las ayudas". Y lo ha equiparado al indulto de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes: "Es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".