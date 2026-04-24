Zaragoza acusa de "desleal" al Gobierno de Sánchez y urge 14 millones de entregas a cuenta

La consejera de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha acusado este viernes de "desleal" al Gobierno de Pedro Sánchez por no actualizar las entregas a cuenta a los municipios y ha urgido al pago de 14 millones que le corresponden al consistorio del primer trimestre del año.

Solans ha criticado en una rueda de prensa la inestabilidad política del Gobierno de Sánchez y las consecuencias que tiene para los ayuntamientos su incapacidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, por tercer año consecutivo, en concreto respecto de la actualización de las entregas a cuenta, que en última instancia, ha dicho, acaba aprobando "sorpresivamente" a través de un real decreto.

Ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un presupuesto coherente con el ciclo económico de 2026 y, en el primer trimestre, el déficit por la falta de actualización de las entregas a cuenta que deben de llegar al inicio del ejercicio asciende a 14 millones de euros.

Según el ayuntamiento, el Ministerio de Hacienda transfirió a Zaragoza 33,6 millones en las mensualidades de enero y febrero de 2026, el mismo importe que en el ejercicio 2025, lo que supuso en los dos primeros meses del año un desfase de 5,8 millones (2,9 millones por cada mensualidad) respecto a los 36,5 previstos. Sin embargo, en marzo la transferencia descendió hasta 28,3 millones, aumentando el desajuste mensual hasta 8,2 millones, con lo que la diferencia entre la previsión y lo transferido suma 14 millones.

Para Solans, es "inadmisible" que se repita esta situación que, de no corregirse, empeorará hasta el punto de que si se sigue repitiendo "la tónica dominante que viene haciendo el Gobierno de España" y aprueba el real decreto en septiembre, el déficit de financiación podrá superar los 40 millones de euros.

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"Estamos asumiendo compromisos de gastos con la foto del ejercicio 2026 con unos ingresos del año 2023" y esto, ha denunciado Solans, es conocido por el Gobierno de Sánchez, que tiene una "conducta desleal", particularmente el Ministerio de Hacienda, que conoce los perjuicios financieros que causa la falta de actualización de las transferencias del Estado en un momento en el que se deben afrontar desafíos nuevos en la prestación de servicios públicos municipales.