Tener el coche parado en el garaje puede salirte muy caro en Zaragoza: multas de hasta 3.000 euros

¿Tienes el coche durmiendo el sueño de los justos en el garaje desde hace tiempo? Quizás crees que, si no lo sacas a la calle, no necesitas preocuparte por el seguro. Error. Y un error que puede salirte muy caro.

Lo que mucha gente desconoce es que la obligación de tener el vehículo asegurado no desaparece por el simple hecho de no conducirlo. Así lo recoge la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuyo artículo 2.1 es bien claro al respecto: todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España está obligado a mantener un contrato de seguro en vigor, lo use o no.

Las multas, un golpe al bolsillo desde 601 euros

Si te pillan sin póliza, el artículo 3.1 de esa misma ley establece sanciones económicas que parten de los 601 euros y pueden escalar hasta los 3.005 euros. La cantidad concreta depende de varios factores: si el vehículo estaba circulando o quieto en el garaje, la categoría del coche, el tiempo que lleva sin asegurar y si es la primera vez que se produce la infracción o hay reincidencia.

Eso sí, que el coche esté aparcado en casa no te libra de la sanción. Simplemente puede rebajar algo el importe base, pero la multa sigue siendo una realidad.

El precinto: otra consecuencia que pocos esperan

Más allá de la sanción económica, las autoridades tienen potestad para ir más lejos. El artículo 3.1.b contempla que, tras detectar la infracción, pueden ordenar el depósito, el precinto público o incluso el domiciliario del vehículo, corriendo todos los gastos a cargo del propietario, que deberá abonarlos antes de poder recuperar su coche.

Los plazos tampoco son baladí: el precinto inicial es de un mes, que puede extenderse a tres meses en caso de reincidencia y llegar hasta el año entero si se intenta saltarse la medida.

La única salida legal: la baja en la DGT

Existe una sola excepción que te permite tener el vehículo inmovilizado y sin seguro sin arriesgarte a una multa. El artículo 2.8 la reserva para aquellos propietarios que hayan tramitado la baja temporal o definitiva del vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin ese trámite, no hay excusa válida.

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