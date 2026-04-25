El anterior desalojo de la cárcel de Torrero acabó en disturbios y despertó el rechazo vecinal: "Los okupas hacen una buena labor"

El Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado de nuevo su intención de desalojar la antigua cárcel de Torrero, un edificio municipal que lleva 16 años okupado y donde echa sus raíces, ya profundas, el CSO Kike Mur. Esta vez, Natalia Chueca cuenta con un proyecto alternativo para poder sostener sus argumentos cuando soliciten al juez la salida de los okupas, pero esta no será, si acaba produciéndose, la primera vez que se intenta desalojar el edificio.

Ocurrió en enero del año 2011, apenas unas semanas después de que los okupas hubieran tomado el edificio de la antigua cárcel después de haber sido desalojados del colegio Lestonnac. De madrugada, a las cinco de la mañana para intentar sorprender, un fuerte despliegue policial penetró en el edificio para echar a los okupas, pero tres de ellos buscaron refugio en la parte más alta del tejado, de donde no pudieron ser echados hasta pasadas las diez de la mañana. Dos jóvenes resultaron heridos, así como dos policías, al tiempo que fue detenida una persona.

Dispositivo de la Policía Nacional para desalojar la cárcel de Torrero en 2011. / ANGEL DE CASTRO

El desalojo no solo se complicó por la resistencia y la capacidad de trepar de los okupas, sino también porque en torno a la cárcel comenzaron a agruparse, según se hacía de día, gentes del barrio y simpatizantes del movimiento okupa. Los antidisturbios cargaron contra la gente en una acción que los vecinos calificaron de "desproporcionada". "Me han tirado al suelo, he recibido patadas... Nadie se explica un comportamiento así de brutal", afirmó entonces Javier Grassa, un histórico del movimiento vecinal del barrio y miembro de la asociación vecinal Venecia-Montes de Torrero.

A los pocos días se convocó una manifestación en el barrio para protestar contra las cargas policiales y contra el desalojo de un edificio entonces ordenado por un Gobierno del PSOE. Después de la marcha, los colectivos anarquistas, que son los que se han encargado de dar vida a la antigua cárcel, entraron de nuevo al edificio. Y desde entonces han seguido ahí.

Los vecinos, a favor de los okupas

Desde el principio, los okupas se han ganado el favor de los vecinos. El edificio de la antigua cárcel, lo único que queda en pie de un complejo demolido en 2005 y cerrado en 2001 tras la apertura de la cárcel de Zuera, se okupó en octubre de 2010 y ya entonces las crónicas de la época recogían la sintonía entre el tejido asociativo del barrio y el CSO Kike Mur. "Dan vida a un lugar muerto", decían entonces.

Tras el primer y único desalojo que ha tenido lugar hasta la fecha, los vecinos insistieron en ese mensaje. "Los okupas han hecho una buena labor. La cárcel estaba abandonada y la han pintado, limpiado y rehabilitado", explicaban desde la asociación de vecinos de La Paz.

Manifestación contra la actuación policial en el desalojo de la cárcel de Torrero en 2011. / CHUS MARCHADOR

Pero la historia de la antigua cárcel de Torrero va mucho más allá de la existencia del Centro Social Okupado Kike Mur. El edificio se ubica en el número 97-101 de la avenida América, la principal arteria del barrio de Torrero. El centro penitenciario se erigió en 1928 para sustituir a las instalaciones que había en la calle Predicadores, que estaban al borde del colapso y en las que no cabía ya más gente.

De estilo neomudéjar, la cárcel ocupaba toda la parcela que llega hasta Fray Julián Garcés y durante la guerra civil y la dictadura franquista se convirtió en un destacado centro de represión franquista, motivo por el que hoy la cárcel es también un símbolo para la memoria de las víctimas de la dictadura y el fascismo.

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¿Quién fue Kike Mur?

El nombre del centro social okupado toma el nombre de un preso, Enrique Mur, que falleció en 1997 en la cárcel. Tenía 25 años. Estaba en prisión por insumiso, por negarse a hacer el servicio militar obligatorio. Una noche se puso malo y comenzó a gritar de dolor. El médico de la cárcel, explican los testigos de aquel suceso, tardó más de una hora en atenderle. Murió ante la atenta mirada y la impotencia de sus compañeros, aunque lo trasladaron a un hospital, donde se certificó su muerte.