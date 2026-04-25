Maestro del sushi, el restaurante de Zaragoza que triunfa con su propuesta 'Nikkei' en el Centro y Casablanca: "Se caracteriza por tener un toque muy personal mío"
Con su tercera apertura a la vista, Maestro del Sushi sigue ampliando su propuesta Nikkei con productos de buena calidad y conquistando a los zaragozanos
"Nuestro sushi se caracteriza por tener un toque muy personal mío", así lo define Abel, dueño de los dos locales de Maestro del Sushi. "Me formé en el mundo de la cocina Nikkei, que es una fusión entre la gastronomía japonesa y peruana".
Por eso, el sushi que se sirve en Maestro del Sushi combina lo mejor de ambos mundos, integrando sabores peruanos y japoneses en cada plato.
Abel está en el sector de la cocina japonesa en Zaragoza desde 2011, vendió su restaurante "Wasabi" en el año 2023 y en el año 2024 abrió en el Mercado San Miguel su primer local: con un concepto take away. Posteriormente, abrieron el que se encuentra en Casablanca, donde tienen unas pocas mesas, en la calle Embarcadero, número 30. "Pusimos una pequeña barrita de sushi con los mejores productos que hay en el mercado"
Piezas de sushi con sabor único
Sus ingredientes estrella son, sin duda, los dos tipos de atún con los que cuentan: el atún toro y el atún rojo Bluefin. Aunque, si hablamos de sabores especiales, según Abel no hay que perderse el wagyu, las ostras, los carabineros, así como una selección de nigiris, makis y el sashimi. "A los que no les gusta el pescado, tenemos maquis de chuleta, chuleta madurada, de flambé así con un poquito de mayonesita kimchi con ajo-aceite".
"Yo hago las bandejitas de takeaway y la gente va sumando poquito a poquito; ya es como que estamos en nuestro prime", dice Abel. Además, todas las recetas de los locales son creación suya.
En su local de Casablanca, además de contar con unas pocas mesas, puedes ver en directo cómo preparan tu sushi en el momento. "También la presentación de nuestras bandejitas son más divertidas, más coloridas, sabores que entran muy bien..."
Tercer local próximamente
Como plan de futuro, Abel, con "El Maestro del Sushi", solo quiere seguir creciendo. Por eso, a mediados de marzo darán otro paso muy importante: "Ahora vamos a abrir nuestra tercera sucursal en La Azucarera", así lo confiesa a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Además, los clientes también le piden que siga abriendo en más sitios. "El mismo negocio, la misma clientela, que es quien te lo pide. La verdad es que estamos muy contentos por esa parte. Y aquí en Casablanca, este rinconcito, la gente lo agradece mucho".
Su apuesta por el producto de calidad, el formato cercano y una elaboración cuidada al detalle ha conectado rápidamente con el público zaragozano. Ahora, con nuevas aperturas en el horizonte y una clientela cada vez más fiel, el objetivo es claro: seguir expandiendo un concepto que ya ha encontrado su propio estilo y que promete seguir dando que hablar en la ciudad.
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