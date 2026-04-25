Lo siento paseo Independencia, esta es la calle de Zaragoza que empieza a amenazar su reinado comercial

Zaragoza sigue teniendo en el paseo de la Independencia su auténtico eje de poder comercial, una arteria que continúa marcando el ritmo del retail urbano y concentrando la mayor parte del interés de las grandes marcas. Con una ocupación del 96%, apenas 2 locales disponibles de 52, y rentas en niveles máximos del mercado, el Paseo se mantiene como el gran referente del comercio en la ciudad. Su capacidad de atracción, el flujo peatonal constante y su posición central refuerzan su imagen de “reinado comercial” prácticamente indiscutido.

En este entorno, la presión competitiva no ha hecho más que aumentar. El paseo no sólo mantiene su hegemonía, sino que la defiende en un contexto donde la demanda sigue siendo elevada y la disponibilidad de locales extremadamente reducida. Las rentas alcanzan niveles de 120 a 130 €/m²/mes en locales de menor tamaño, reflejando la fortaleza de un eje que sigue siendo el principal objetivo de operadores nacionales e internacionales. A pesar de ello, el mercado empieza a mostrar señales de diversificación en la demanda.

En paralelo, se consolida un foco emergente que empieza a captar la atención del mercado retail: la calle del Coso. Esta vía, especialmente en su tramo central, está ganando protagonismo como alternativa real para operadores que buscan superficies más amplias y conceptos de restauración o experiencia. Su evolución reciente la posiciona como la principal aspirante a disputar parte del protagonismo del centro comercial urbano tradicional, atrayendo un perfil de operador diferente al del Paseo.

Mientras tanto, la Calle Alfonso I mantiene su rol claramente orientado al turismo, beneficiándose de su conexión con los principales puntos de interés de la ciudad y de un flujo constante de visitantes. Su posicionamiento complementa el mapa comercial del centro, con un enfoque más vinculado al consumo turístico y de paso.

Una mejoría que impulsa a lo económico

El informe de retail elaborado por aRetail y Gesvalt subraya que Zaragoza continúa siendo un mercado atractivo para la inversión, gracias a su equilibrio entre estabilidad comercial y rentabilidades competitivas. Frente a plazas más tensionadas como Madrid o Barcelona, la capital aragonesa ofrece un entorno más accesible para inversores patrimonialistas y family offices.

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El contexto económico acompaña esta dinámica. Con más de 693.000 habitantes, una renta media en crecimiento y una tasa de paro del 8,21%, la ciudad mantiene una base de consumo sólida. A ello se suma el impulso del turismo y la actividad congresual, que continúa reforzando el atractivo comercial de sus principales ejes urbanos.