Se vende unifamiliar en el corazón del barrio más poblado de Zaragoza por menos de 225.000 euros

La vivienda es la principal preocupación de todos los españoles. El acceso a una casa digna se ha complicado y mucho en los últimos años por culpa de un mercado con poca y cara oferta y muchísima demanda. Hay gente en Barcelona y Madrid con un buen trabajo condenada a compartir un piso con personas de su misma índole y su espacio personal se limita a una pequeña habitación, pagada a precio de oro, donde la privacidad es inexistente.

El precio de las nuevas promociones de viviendas que se están construyendo actualmente en Zaragoza es alto, pero aún así se venden a toda velocidad y se agotan en escasos días tras salir a la venta. Los barrios que se están beneficiando de la apuesta de las inmobiliarias por levantar en sus calles grandes urbanizaciones de pisos, que pocas veces bajan de 300.000 euros, también han visto como el precio de las viviendas de segunda mano también sube.

San José y Delicias son dos de los barrios donde más están aumentando los proyectos inmobiliarios nuevos en zonas cercanas a Césareo Alierta y la Estación Delicias. Se trata de las dos zonas más pobladas de toda Zaragoza con un parque inmobiliario cada vez más variado que atrae a personas de diferentes rentas hacia sus pisos, casas y bloques nuevos o viejos.

Panorámica del barrio de Delicias / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Mucha gente sueña con poder comprarse una casa, no un piso. Algo cada vez más complicado por la baja oferta y el precio que tienen los unifamiliares y adosados en las calles más 'premium' de la capital aragonesa. Sin embargo, todavía existen algunas parcelas en barrios de toda la vida donde te puedes comprar una casa por un precio mucho más asequible.

Echando un vistazo a tucasa.com hemos encontrado una casa en el corazón de las Delicias con cuatro habitaciones, un baño y más de 100 metros a la venta por menos de 223.000 euros. "Exclusiva vivienda unifamiliar en el corazón de las Delicias. Se vende magnífica vivienda unifamiliar en la mejor zona del barrio, una oportunidad única para quienes buscan amplitud, comodida y una ubicación inmejorable", se lee en el anuncio.

Una terraza de 30 metros cuadrados

La vivienda situada en la calle Jorge Jordana a escasos metros de la avenida de Madrid y la calle Delicias cuenta con 106 metros cuadrados útiles, distribuidos a la perfección en cuatro habitaciones, un acogedor salón lleno de luz natural, baño completo y cocina totalmente equipada. La parte más especial de esta vivienda de las Delicias es sin ninguna duda su terraza de 30 metros cuadrados donde podrás acoger celebraciones, tomar el sol y crear tu propio espacio al aire libre.

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La terraza de la vivienda a la venta en las Delicias / TUCASA.COM

Tal como explica la oferta de tucasa.com, la casa cuenta con calefacción individual a gas, suelos cerámicos, puertas de madera, ventanas anonizadas en gris claro y armarios empotrados en las habitaciones para aportar funcionalidad y elegancia. Además, en el precio final de 222.500 euros están incluidos los muebles que tiene la casa en la actualidad.