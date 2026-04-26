Zaragoza y sus parques infantiles con piscinas de bolas, bolera, karts e incluso campo de fútbol: esta es la ruta que todas las familias deben conocer

Zaragoza vive un auténtico auge del ocio infantil. En los últimos años han proliferado los parques infantiles, los espacios tematizados y las instalaciones pensadas para que los niños jueguen, se muevan y celebren sus cumpleaños. Desde propuestas tradicionales hasta macro parques de última generación, la oferta es cada vez más amplia.

Enjoy Park

El gran protagonista actual es Enjoy Park, el nuevo macro parque infantil ubicado en Los Porches del Audiorama. Con más de 3.000 metros cuadrados, se ha convertido en uno de los espacios de ocio infantil más grandes de la ciudad.

Su propuesta va mucho más allá del clásico parque de bolas: incluye karting eléctrico, camas elásticas, grandes toboganes, zonas de escalada y áreas de videojuegos. Está diseñado para diferentes edades y combina juego activo con tecnología, marcando el camino hacia el futuro del ocio infantil en Zaragoza.

En imágenes | Así es Enjoy Park, el nuevo recinto de ocio infantil de Los Porches del Audiorama / Javier Río

Ratonovich

Ratonovich es uno de los parques infantiles más veteranos de Zaragoza y sigue siendo una referencia, especialmente para celebraciones. Parque de bolas, espacios para diferentes edades y salas privadas para cumpleaños.

Interior del Ratonovich / RATONOVICH

Indiana Bill Zaragoza

Indiana Bill Zaragoza es otro de los nombres imprescindibles. Con una amplia superficie dedicada al juego, lleva años consolidado como uno de los espacios favoritos para celebrar cumpleaños infantiles.

Su fuerte es la organización de eventos: todo está pensado para que los niños disfruten mientras los adultos pueden despreocuparse. Es una opción clásica, pero muy demandada.

Magic Dragons

Situado en Valdespartera, Magic Dragons representa una nueva generación de parques infantiles.

Ofrece instalaciones amplias, diseño cuidado y una experiencia más cómoda para toda la familia. Combina zonas de juego con espacios de descanso y cafetería, buscando que el plan sea agradable tanto para niños como para adultos.

Magic Dragons en Zaragoza / MAGIC DRAGONS

Selvatik Zaragoza

Selvatik apuesta por la tematización como elemento diferencial. Su decoración inspirada en la jungla convierte el espacio en una experiencia más inmersiva. Este tipo de propuestas reflejan una tendencia creciente: parques que no solo ofrecen juego, sino también un entorno creativo y visual que estimula la imaginación.

Dentro de este parque de ocio hay campo de fútbol, karts, parque de bolas, toboganes, camas elásticas y mucho más con la opción también de restaurante.

El Selvatik tiene karts / SELVATIK

MañoPark

MañoPark es otro de los espacios que ha ido ganando protagonismo en la ciudad. Ofrece juego libre y celebraciones en un entorno cubierto, con instalaciones modernas y pensadas para distintas edades. Se ha convertido en una opción cada vez más habitual para planes familiares.

Ilusiona

Es junto a Enjoy Park, el centro de ocio más completo de Zaragoza con más de 6.000 metros cuadrados. Situado en el centro comercial Parque Venecia, Ilusiona tiene absolutamente de todo: 18 pistas de bolos, parque infanil con toboganes y zona multiaventura, minigolf interactivo, laser tag, zona arcade y juegos de realidad virtual.

Interior de Ilusiona Puerto Venecia / ILUSIONA

Ozone Bowling

Situado en la zona de medianas de Plaza, Ozone Bowling es otro sitio perfecto para pasar una tarde con los más pequeños de la casa. A sus 24 pistas de bolos hay que añadirle la zona de simuladores, las máquinas recreativas y deportivas, la zona de karaoke y los trampolines. Además, también tiene una oferta gastronómica muy interesante como 'Gastro Plaza'. Hay diferentes precios dependiendo los días del año.