Nueva infraestructura estratégica: Arcosur se prepara para la prolongación de la que será la avenida más larga de Zaragoza

La prolongación de la avenida Casablanca es una de las intervenciones urbanísticas más importantes a las que se enfrenta el sur de Zaragoza en los próximos años. Y la Junta de Compensación de Arcosur va a encargar, en los próximos días, la redacción del proyecto, con una ampliación que, eso sí, no completará todo el vial, pero sí permitirá vertebrar la parte del barrio que ya está urbanizada. En estos momentos, de hecho, la avenida Casablanca no tiene un solo metro construido en Arcosur, ya que su fin está marcado justo en el límite con Valdespartera, en la intersección con la calle Reina de Saba. Esta primera prolongación, que supondrá una inversión para la junta de Arcosur de unos 5 millones, llegará hasta la rotonda central del barrio, la de la avenida 21 de junio de 2009, e incluirá nuevas acometidas hacia las parcelas deportivas cercanas, como los futuros campos de fútbol del Hernán Cortés.

Esta ampliación será de un kilómetro, y todavía faltará otro kilómetro para completar la avenida Casablanca, desde la rotonda del 21 de junio de 2009 hasta la turbo rotonda, alcanzando los 4,3 kilómetros y convirtiendo esta arteria en la más larga de Zaragoza. Una intervención que será estratégica, ya que a finales de 2027 esa última infraestructura, ubicada en la antigua carretera de Madrid (actual Manuel Rodríguez Ayuso), estará conectada por Plaza con el nuevo vial por Turiaso, en un espacio que, además, dejará habilitado un sitio para un hipotético tranvía. De esta forma, cuando todas las intervenciones estén hechas, en la práctica dejarían conectada la plataforma logística con la urbanización Fuente de la Junquera en línea recta, cruzando de oeste a este los barrios de Arcosur y Valdespartera.

En cualquier caso, el proyecto que va a encargar ahora la junta de Arcosur se ceñirá a esa primera ampliación de la avenida Casablanca, dejando su culminación para la tercera fase del barrio, aún por definir. Pero el proyecto, que tendrá un presupuesto que rondará los 5 millones (se trata de una primera estimación), no solo incluirá la prolongación del vial, sino que añadirá otra serie de infraestructuras que el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido a la Junta de Compensación de Arcosur –que es quien financia y ejecuta las obras en el barrio– como parte de la separata 2 Resto Sur, una bolsa de suelos para 812 pisos libres y para la que Urbanismo todavía no ha dado el visto bueno definitivo.

Vista de la avenida Casablanca desde Valdespartera, donde hoy termina, con Arcosur de fondo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En términos más sencillos, a cambio de permitir la urbanización de estas parcelas residenciales, el ayuntamiento exige una serie de aprovechamientos en beneficio de la ciudad a los promotores. En el caso de la 2 Resto Sur, ya se había solicitado la construcción de un puente que unirá los barrios de Valdefierro y Montecanal –cuyo diseño ya está encargado– y, ahora, se suma la prolongación de la avenida Casablanca, que no vendrá sola.

Y es que, en el paquete del proyecto, se incluirá también la urbanización de las parcelas para equipamientos que quedan al norte de la avenida (como la de los campos de fútbol del Hernán Cortés, proyecto ligado a la venta de suelos de Vía Hispanidad), así como del solar dotacional que el consistorio va a ceder al Gobierno de Aragón para que edifique 400 viviendas de alquiler asequible, y otras dos parcelas al sur del barrio, bajo la calle Fuente de Neptuno y próximas al futuro centro de salud, donde caben decenas de pisos de protección oficial (VPO).

Al 50%

Estas actuaciones urbanísticas que Arcosur está comenzando a desbloquear, tras años en el dique seco, sirven ya para poder imaginar, sobre plano y con grúas trabajando, la imagen que tendrá el barrio cuando esté completo, algo que está previsto para la próxima década.

En ese sentido, la primera prolongación de la avenida Casablanca se sumará a otra serie de hitos próximos. Uno de ellos ya es palpable, el nuevo vial de conexión con Montecanal, que pasa entre la zona de los lagos y los campos de golf y que cruzará de forma perpendicular, precisamente, a la propia avenida Casablanca. A su izquierda, en dirección Montecanal, quedarán los citados lagos, un terreno de más de 23 hectáreas que será el primero en urbanizarse dentro del futuro macroparque central. Esta última actuación, de hecho, fue otra de las exigencias del ayuntamiento para aprobar la separata anterior, la 2 Sur, ya en construcción y que habilitará suelo para más de 2.000 viviendas.

Intersección de la avenida Casablanca con la rotonda 21 de junio de 2009, hasta donde se ampliará. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De esta forma, una vez se urbanicen tanto la ampliación de la avenida Casablanca como la primera parcela del macroparque central, unido a la puesta a disposición de suelos para cerca de 3.000 viviendas mixtas (las 812 libres de la fase 2 Resto Sur y las más de 2.000 libres y protegidas de la 2 Sur), Arcosur ya estará urbanizado al 50%, con capacidad para albergar unos 11.000 pisos. Quedará todavía la fase 3, que es la que se desarrollará tras el protocolo firmado entre la DGA, el ayuntamiento, la junta e Ibercaja, la principal tenedora privada de suelos.

Reuniones periódicas

Pero, a la espera de que el nuevo Gobierno de Aragón comience a engrasar la maquinaria tras meses en funciones, el consistorio y la junta de Arcosur mantienen reuniones mensuales para avanzar y agilizar los trámites urbanísticos. De hecho, esta misma semana hay programada otra. Cabe recordar que los plazos que marcaron las administraciones cuando se firmó el último protocolo pasaba por tener el barrio urbanizado entre 2031 y 2034 y habitado al 100% (tiene espacio para 70.000 personas, en 22.815 viviendas que podrían ser más si se aumenta la edificabilidad) en 2035. Y dentro de esos parámetros se sigue trabajando.

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Las razones de la apuesta por Arcosur son claras. La primera, que es un barrio ya preurbanizado y reparcelado, lo que permite acelerar los procesos. La segunda, que la junta apenas tiene deuda (llegó a ser de 50 millones) y puede hacer frente a las inversiones. La tercera, existe una demanda evidente en el mercado, y Arcosur ofrece la ventaja de tener un suelo más barato que la media –aunque ya está empezando a subir–, lo que a su vez repercute en el sector inmobiliario de toda la ciudad, destensionando unos precios de la vivienda que ya de por sí están disparados.