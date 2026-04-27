El concurso para gestionar los millonarios platós de Giesa se declara desierto pero se podrá adjudicar a EFD Estudios

La futura cuidad del cine de Giesa toma aire. Se trata de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y unos de los que más inversión van a requerir en este mandato y su éxito pendía de un hilo desde la semana pasada, cuando finalizaba el plazo para presentar ofertas y hacerse con el contrato de gestión de los tres grandes platos que el consistorio está construyendo en la antigua fábrica de ascensiones situada en el barrio de Montemolín y cuya explotación se externalizará. Finalmente podrá adjudicarse a la única propuesta que recibió la mesa de contratación, si bien primeramente el concurso se declarará desierto.

Por partes. El problema surgió cuando la única empresa que se presentó al concurso, EFD Estudios, no llegó a tiempo a presentar toda la documentación, y eso que el plazo para presentar ofertas se había prorrogado 10 días para garantizar que la compañía, de origen mexicano, contaba con tiempo suficiente para preparar todo el papeleo. Pero no llegó por pocos minutos.

Y es que fue el lunes pasado cuando terminaba el plazo para presentar ofertas. EFD Estudios subió al sistema el primero de los documentos a las 23.57 horas, tres minutos antes de la hora límite. El último sobre con la propuesta de la compañía se registró a las 00.05 horas, cinco minutos tarde. Esto es motivo de exclusión del proceso de licitación, así que el consistorio encargó un informe para determinar si el problema había sido de las redes del ayuntamiento o de la empresa.

Noticias relacionadas

Ese informe no ha podido determinar las causas del retraso así que este lunes, cuando se ha reunido de nuevo la mesa de contratación encargada de adjudicar este concurso, se ha determinado que el concurso queda desierto, según ha podido saber este diario. No obstante, esto no va a significar el fracaso de este proyecto, uno de los más importantes para Natalia Chueca, ya que el ayuntamiento va a poder acudir a una adjudicación directa, una fórmula contemplada en la ley cuando se dan este tipo de situaciones en las que hay un solo licitador interesado en el objeto del contrato y la documentación, aunque llegará tarde, llegó.