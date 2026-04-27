Fnac abandonará su macrotienda del Coso en Zaragoza tras 26 años en ella: una inesperada mudanza en el centro de la ciudad

El centro de Zaragoza va a vivir en los próximos meses una inesperada operación comercial que moverá a una de esas grandes marcas que llevan décadas habitando en el corazón de la ciudad. Se trata de la firma francesa Fnac, que tiene decidido abandonar su macrotienda del Coso por una apuesta estratégica de la compañía gala que ya ha realizado en otras grandes capitales. Una salida que dejará atrás sus más de 26 años abriendo las puertas en el número 25-27 de este eje comercial, aunque se trata de una tienda conocida como Fnac Plaza España por su proximidad a este enclave que le conecta con el paseo Independencia, otra arteria principal en el comercio de la ciudad.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la empresa francesa está decidida a dejar su macrotienda del Coso, donde goza de tres plantas y más de 2.500 metros de superficie, para mudarse a otro emplazamiento próximo, a solo diez minutos a pie, en la calle San Miguel. Y es que en la búsqueda de espacios alternativos en un radio de acción bastante pequeño, su interés se ha centrado en dar con una superficie inferior, en torno a 1.500 metros cuadrados. Y el lugar escogido pertenece al edificio que en su día fue la sede de Endesa en Zaragoza, en la confluencia con la calle Isaac Peral, y que hoy ya se ha reconvertido en un bloque de pisos de lujo con locales comerciales donde ahora ya habita otra marca reconocida: Mango Home, desde el año pasado.

Su movimiento en pleno centro obedece a una apuesta estratégica de la compañía gala que coincidirá con otro gran estreno en el entorno de Independencia, la apertura del nuevo Zara que se está construyendo en la antigua sede de la CAI. Pero también conllevará un ahorro económico, ya que en un entorno en el que el precio del metro cuadrado comercial se ha disparado por encima de los 25 euros, incluso a más de 30 y 35 en algunos establecimientos, esta reducción del espacio disponible para la clientela conllevará también un ahorro económico de más del 40% solo con el precio del arrendamiento.

No obstante, esta inesperada mudanza también está muy relacionada con el aumento de la venta online de la firma gala. No hay que olvidar que cerró sus puertas la tienda que tenía abierta en Plaza Imperial y que ahora, además del establecimiento del Coso zaragozano, mantiene operativa otra tienda en el centro comecial Puerto Venecia. Así que reduce su superficie comercial en el centro sin temer a perder clientela ni volumen de ventas en Zaragoza.

Aunque en su establecimiento que lleva ocupando desde su instalación en el año 2000 se genera ahora un importante vacío que otra marca tendrá que llenar. Y siguen siendo 2.500 metros cuadrados disponibles, a unos 800 por cada una de las tres plantas, convirtiéndose en uno de los locales más apetecibles del centro de la ciudad. No obstante, la alta demanda de espacios en el entorno garantiza que no le faltarán pretendientes para encontrar nuevo inquilino.

Muchos movimientos en pocos años

Su traslado es solo el último de los muchos que se han dado en los últimos años en ese mismo entorno de Coso-Independencia. Springfield, en la plaza Aragón cerró sus puertas, Massimo Dutti en Independencia también y su local lo ocupará en breve Primor, Bershka cambió de acera, pasando de las impares junto a la calle San Miguel a los pares junto a Sephora, el C&A se reformó para reducir su superficie comercial... Y llegaron también Nike, que abrió su macrotienda en la plaza España (muy cerca de Fnac), y pronto lo hará Zara, que ya cambió de ubicación Zara Home a la misma que ahora ha escogido Fnac.

Son todos movimientos empresariales que suelen protagonizar las grandes marcas. Y también se han quedado en el camino otras operaciones que no fructificaron, como el desembarco de Primark en el edificio que era antigua sede de Telefónica en Independencia, y que finalmente apostó por Grancasa para estrenar su segunda tienda en Zaragoza. Lo más llamativo es la concentración de movimientos que se ha registrado en muy poco tiempo, en pocos años, y con unos precios de arrendamiento que siguen al alza al calor de una demanda incontestable por estar presente en el corazón comercial de la capital aragonesa.

Por último, el movimiento estratégico de la multinacional francesa Fnac deja algunas incógnitas por resolver en los próximos meses. La más importante si esta mudanza afectará o no al personal que ahora trabaja en la tienda del Coso zaragozano. En principio no debería hacerlo pero quedan muchos meses por delante para atar unos flecos que son imprescindibles antes de su estreno en San Miguel, que será con total seguridad en 2027. Otra duda es si se trasladará cuando el local comercial esté ya preparado para estar operativo o interrumpirá su venta en el centro de Zaragoza de forma temporal. No sería la primera marca que lo hace, Bershka ya lo hizo para cambiar de ubicación, pero ahora mismo todas las opciones siguen abiertas hasta que lo defina la compañía francesa.