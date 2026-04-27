¿Qué había en la Fnac del Coso antes de su llegada?: la historia centenaria de uno de los locales más famosos de Zaragoza

La multinacional francesa Fnac prepara su salida del enorme local de más de 2.500 metros cuadrados ubicado en el número 25-27 de la calle Coso de Zaragoza, un movimiento inesperado que pondrá fin a sus más de 26 años en esta céntrica arteria comercial de la ciudad. Su mudanza hasta otro local ubicado en la calle San Miguel, también en el corazón de la capital aragonesa pero con solo 1.500 metros cuadrados, supondrá también dejar vacío un establecimiento que tiene una larga historia entre sus paredes.

De hecho, quizá pocos se acuerden qué había en él antes de que la firma gala decidiera instalarse allí. La realidad es que esta firma es solo la última de sus ocupantes, en unas instalaciones cuya actividad comercial se remonta al siglo XIX. Y que en su dilatada historia hubo un tiempo en el que era uno de los locales más famosos de Zaragoza. Su pasado está lleno de luces, con una época dorada vivida cuando el local lo ocupaba el conocido Bazar X de la familia Sanz y otros años de abandono provocado sobre todo por la irrupción de los grandes centros comerciales en la oferta de las ciudades.

De hecho, ni siquiera ha sido siempre una única tienda de tres plantas como lo es ahora, ya que en realidad durante años funcionó como números independientes, una tienda en el 25 y otra en el 27, otros estuvo más relacionado este último con el número 29, que actualmente pertenece a una entidad bancaria. Todas estas etapas forman parte de las idas y venidas de un establecimiento que siempre ha sido muy cotizado en el centro de Zaragoza. Y que la marcha de Fnac pondrá de nuevo en el mercado como el 'caramelo' más apetitoso del Coso y de todo el centro de la capital aragonesa.

Su época de máximo esplendor los vivió cuando era la ubicación de Bazar X, una conocidísima tienda en la ciudad que servía además de punto de encuentro y de socialización para una sociedad zaragozana que encontraba tras su escaparate una muestra fiel de los nuevos hábitos de consumo en una época complicada en España. Este negocio fundado por Felipe Sanz Beneded en el número 27 del Coso se inauguró el 6 de octubre de 1904 y estuvo abierto al público hasta su clausura en 1974. Fueron 70 años de vida ininterrumpida en uno de los puntos de referencia del comercio en la ciudad, que afrontó numerosas reformas y que, entre otras curiosidades, fue el que consiguió que las instalaciones actuales tuvieran la dimensión que tiene al unirse con el número 25.

Su actividad, junto a otros comercios de Zaragoza, impulsó esa nueva cultura del consumo comercial que acabó siendo un fenómeno social. Y el local, uno de los más famosos de la capital aragonesa, fue un ejemplo de la transformación arquitectónica en la ciudad y que se imprimió de la mano de firmas reconocidas como Teodoro Ríos o Manuel Ambrós, entre otros. Reformas de renombre para ser un gran almacén comercial que se acompañó en muchas ocasiones de campañas publicitarias encargadas a artistas aragoneses de reconocido prestigio.

La familia Sanz Beneded empezó a trabajar en el local del número 27 en régimen de alquiler y acabó comprándoselo a su propietario, Luis Higuera Bellido, a la vez que se hacía con el número 25, también de su propiedad. Y fue evolucionando hasta que dio con el diseño actual de un nuevo edificio de siete plantas, uno de los primeros en la ciudad en los que se planteaba crear locales comerciales (en las plantas baja y primera), oficinas (en la segunda y tercera) y viviendas (de la cuarta a la séptima). De ahí a la apariencia actual, pasando por un mix de comercios conocidos para los zaragozanos que convivían con el Bazar X, tales como la camisería Casa Sola o la Horchatería de Mas.

Su presencia solo se puede entender en un inmueble que fue evolucionando hasta alcanzar la apariencia actual. Desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, donde otro negocio de recombre ocupó el número 25 del Coso. Se trataba de la imprenta y papelería Andrés Hermanos, un establecimiento comercial de artes gráficas creado por Santos Andrés, uno de los cofundadores de la Imprenta Blasco, junto a Tomás Blasco Benito en 1888 en la calle Candileja. Ambos decidieron separar sus caminos y el primero acabó en el Coso, 25.

Otro negocio del pasado que estuvo relacionado con este establecimiento del Coso era Sombrerería Lozano, este unido en la parte del número 27 y que lindaba con el 29 compartiendo escaparate con el Bazar X antes de su reforma final de los años 60.

¿Y qué pasó con este gran local comercial cuando cerró sus puertas el Bazar X de la familia Sanz? Pues se reformó de nuevo para realizar una subdivisión interna en el que dar cabida al comercio minorista que, especialmente dedicados al sector textil y de moda, apostaron por estos espacios más reducidos pero igualmente bien ubicados.

Hasta que a comienzos de los años 90 la propiedad apostó por reformar de nuevo esta superficie comercial para afrontar una reconversión completa que permitiera poner en el mercado una superficie de muchos metros cuadrados en el corazón de Zaragoza. Y fue a finales de esa década cuando apareció la multinacional francesa Fnac, que vio una oportunidad de oro de hacerse con un establecimiento de tres plantas y 2.500 metros cuadrados en el que lleva ya siendo su inquilino. Y el que más tiempo ha estado en él después del famoso Bazar X.