La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: "Vienen especialmente aquí"

La gastronomía de Zaragoza vive uno de sus mejores momentos y está logrando atraer a cada vez más caras conocidas a sus bares y restaurantes. Aunque El Tubo siga siendo la referencia hostelera en la capital aragonesa debido a su ambiente único donde puedes disfrutar de tapas de todo tipo en plena calle, hay otros rincones de Zaragoza que le están haciendo la competencia.

Además, Zaragoza está viviendo otro 'boom' de cafeterías de especialidad que le ha ganado por completo la partida a las hamburgueserías, que no dejaron de crecer tras la pandemia. Matisse o El Veintiuno han logrado ampliar su dominio por la capital aragonesa en los últimos meses abriendo nuevos locales más allá del centro para poder ofrecer sus productos a los vecinos de otros barrios.

Otra cafetería que se ha ganado una gran fama en el centro de Zaragoza es sin ninguna duda Elio & Coco situada en la calle San Lorenzo. Se trata de un negocio que trabaja con los mejores cafés de especialidad de España y del mundo y también elabora repostería y brunch con los mejores ingredientes locales. Tal es la calidad de los productos de este establecimiento que ha sido capaz de atraer a personas de todo Aragón que hacen a menudo hasta 100 kilómetros para desayunar allí.

"Vienen de Fraga, desayunan y se van"

"La mejor anécdota buena se la contaba el otro día a un cliente. Hay unos señores que vienen de vez en cuando, no vienen siempre, viven en Fraga y vienen con el coche. Vienen especialmente aquí a Zaragoza y a la cafetería a desayunar y se vuelven a Fraga. No estamos hablando de media hora, estamos hablando de una 1 hora y 15 minutos. Vienen de Fraga, desayunan y se van. Eso para mí es espectacular", ha confesado Alberto, que está al frente de Elio & Coco junto a Noelia, en una entrevista a en el pódcast Empresarios Incorfomistas de Aldo Sorrosal.

La pareja dejó su anterior trabajo en restaurante de la alta cocina con Estrella Michelin para emprender en su propio negocio en Zaragoza con Elio & Coco. "Siempre ha sido un paso adelante. Siempre hemos sabido que nos queríamos formar en restaurantes de alta cocina, pero que en nuestro futuro no queríamos eso. Queríamos algo más tranquilo, sin toda esa presión. Tampoco queríamos el horario partido. Nosotros trabajábamos 16 horas al día y no queríamos eso, buscábamos calidad de vida antes que cantidad. No nos veíamos casi", ha detallado la pareja.

Alberto y Noelia tienen claro su modelo de negocio donde priorizan la calidad a la cantidad y consideran que la cocina es respetar los tiempos y los procesos. "La cocina es fuego lento, si tiene que estar doce horas, se está doce horas. Ni una más ni una menos. Hay que transmitir a la gente el fuego lento y el amor por la cocina. Todo tiene su tiempo. Si quieres venir a tomarte una tostada rápida o un café rápido, no es tu sitio. Aquí todo lleva su proceso, la cocina, el obrador, todo", concluyen.

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Cabe recordar que Elio & Coffee cuenta con un Solete Repsol desde 2021. "Cafés de especialidad y picoteo saludable. Especialidades como la tostada de aguacate, tomate, tahini, anacardos y huevo poché o el bikini de pastrami con queso, naranja y tártara", se puede leer en la Guía Repsol. Además, el local fue incluido en el Ranking de las Mejores Cafeterías de España por The Best Coffee Shops.