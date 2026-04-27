Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha

Zaragoza afronta unos días marcados por un tiempo de contrastes. Continuará el calor primaveral en la misma línea que la semana pasada hasta que llegó el bajón térmico coincidiendo con el día de San Jorge que desplomó los termómetros hasta 7 grados en solo 24 horas. A partir de ahí, cada jornada ha ido ganando un grado hasta acercarse de nuevo a la barrera de los 30 grados, que la capital aragonesa volverá a bordear este lunes, aunque sin llegar a tocar.

En ese listón se moverá durante los próximos días, con máximas que oscilarán entre los 29 y los 27 grados hasta el sábado con una solo excepción, el miércoles, que tendrá algún grado menos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas de la semana no llegarán hasta el domingo, cuando se perderán 3 grados en apenas unas horas y no se superarán los 24 grados durante el día mientras que durante la madrugada caerá hasta los 14 grados.

Este escenario de confort térmico contrastará con la llegada de las lluvias, que condicionarán la segunda mitad de la semana en Zaragoza. El responsable de esta inestabilidad será el descuelgue de aire frío en niveles medios de la troposfera en el noroeste peninsular que crearán un par de danas en esa parte del Atlántico que acabarán afectando a amplias áreas del interior, entre ellas, a Aragón.

¿Cuánto y cuándo lloverá en Zaragoza?

Según las previsiones de los modelos meteorológicos, las primeras lluvias llegarán a Zaragoza el miércoles, en torno al mediodía, con una descarga de agua que se prevé más testimonial que otra cosa, en contraste con las áreas de la mitad occidental de la península, donde se podrían registrar acumulados de entre 20 y 40 litros por metros cuadrado, especialmente en Pontevedra, Huelva, Cádiz o Sevilla.

El escenario en Aragón será radicalmente distinto. En la comunidad, las lluvias irrumpirán de manera esporádica aunque podrán descargar de manera fuerte en línea con las habituales tormentas de primavera. Eso es lo que pasará precisamente ese mismo miércoles, con áreas en la divisoria entre las provincias de Zaragoza y Teruel que registrarán acumulados de hasta 15 litros en 6 horas. En el resto de la mitad oeste de Aragón también lloverá en las horas centrales del día, aunque de manera más modesta.

Durante el jueves todo apunta a que las lluvias más significativas se concentrarán en el Pirineo aunque, de manera local, también podrían caer alguna tormenta en el centro de Huesca y norte de Zaragoza durante la mitad del día.

Las precipitaciones volverán de manera generalizada el viernes a tres cuartas partes de la comunidad durante las horas centrales del día, que dejará acumulados en varias zonas de cerca de 10 litros. Las únicas zonas que podrían escapar de las tormentas serán, según las previsiones, los municipios de la divisoria de las provincias de Huesca y Zaragoza.

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De cara al fin de semana, el sábado podría estar libre de lluvias, aunque hay altas probabilidades de que en localidades como Zaragoza caiga alguna gota durante la jornada. Será el domingo cuando, a partir de mediodía las tormentas volverán a irrumpir de manera generalizada para despedir la semana pasada por agua.