Ryanair confirma que este verano habrá menos vuelos desde Zaragoza y serán más caros: así queda la parrilla

No hay vuelta atrás, el aeropuerto de Zaragoza pierde vuelos para la campaña estival. Este verano despegarán menos aviones desde la terminal de Garrapinillos y los que lo hagan serán más caros. La era del low cost ha terminado. El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha confirmado este lunes su amenaza y reducirá en 1,2 millones los asientos ofertados en los aeropuertos regionales, como el de la capital aragonesa, por la subida de las tarifas de Aena. Como añadido, Wilson ha confirmado que los billetes subirán para la campaña de verano debido al incremento de los precios del queroseno por la guerra de Irán.

Este es el escenario actual. Hace meses que la compañía low cost venía amenazando con reducir de forma considerable sus operaciones desde los aeropuertos locales. En el caso del aeropuerto aragonés, el tijeretazo es del 45% de sus plazas y tras desaparecer tres rutas tan demandadas como las de Fez, París y Santiago, este verano se reducirán los vuelos a Londres y Milán, que pasarán de las cuatro frecuencias semanales a tres a partir de junio. En total, la compañía irlandesa anunció que cancelaría un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. En el caso de Aragón, la decisión de Ryanair de reducir su presencia en terminales locales acabó con la negociación entre el Gobierno de Aragón y el gigante low cost para instalar una base permanente.

Subida de los precios del billete

"No soy Harry Potter, pero si la gente retrasa sus reservas y hay menos capacidad por parte de las aerolíneas (debido a cancelaciones), los precios de los billetes subirán. Hay que estar más cerca de las fechas clave para hacer predicciones. Julio, agosto y septiembre son los meses pico y estamos todavía en abril. No sabemos todavía qué va a pasar, pero la sensación es que los precios subirán", ha asegurado el consejero delegado de Ryanair.

Ahora, Zaragoza tiene vuelos a Bérgamo, Bruselas, Londres, Marrakech y Palma de Mallorca. A estos hay que sumar los del resto de compañías, como Bucarest (con Wizz Air); Mallorca (Volotea) y las Islas Canarias (Binter), cuyos precios son toda una incógnita ya que los efectos de la guerra de Irán se seguirán notando a largo plazo.

Ryanair tiene una cobertura ('hedging') de precios del queroseno del 80% "para los próximos doce meses", de forma que solo el 20% restante está expuesto a los precios del mercado. Sin embargo, Wilson sí que ha confirmado que por ahora no tiene previsto reducir sus rutas como consecuencia del incremento del precio del queroseno, como ya ha anunciado la compañía alemana Lufthansa, que la semana pasada anunció la cancelación de 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar 40.000 toneladas de combustible.

"La visibilidad que tenemos es hasta finales de mayo y junio, pero es verdad que algunos países están mejor posicionados que otros. El Reino Unido cerró sus refinerías y tendrá que importar (queroseno), España, sin embargo, está muy bien posicionada. Pero nadie puede garantizar nada en este momento", ha advertido Wilson que no ha descartado nuevos recortes tras el verano.

Así queda la parrilla

De cara al verano, Zaragoza reducirá su conexión con Milán, con cuatro vuelos semanales los lunes, miércoles, viernes y domingo. A partir de junio se dejará de volar los lunes. Lo mismo sucederá con el viaje desde la capital aragonesa hasta Londres-Stansted. Ahora, hay vuelos los martes, jueves, viernes y domingo y, una vez llegue junio, se cancelará el del martes.

A Bruselas se seguirán volando los martes, viernes y domingo, mientras que la conexión con Marruecos se mantiene los miércoles y sábado. En cuanto al destino nacional de Palma, los martes, miércoles y sábados habrá salidas y llegadas.