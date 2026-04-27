Vendido en una subasta un solar que había sido embargado para construir 28 viviendas protegidas en Arcosur

El resurgimiento del interés inversor en Arcosur, de un tiempo a esta parte, tiene varios ejemplos. El interés no está solo por parte de los ciudadanos, que comienzan a eliminar los estigmas que rodean al barrio –solo en los dos próximos años van a llegar entre 6.000 y 8.000 vecinos nuevos–, ni tampoco por parte de las administraciones, que trabajan en darle un impulso definitivo. El auge de Arcosur se explica también en algunas situaciones concretas que ayudan a entender su pasado, comprender su presente y perfilar su futuro.

Una de ellas se ha dado en las últimas semanas, con la subasta por parte de Hacienda de una parcela que había sido embargada para cobrar una deuda pública de su titular anterior. El solar, donde se construirán 28 viviendas de protección oficial (VPO) de unos 100 metros cuadrados, estaba tasado en una cantidad superior a los 640.000 euros y recibió varias pujas, siendo vendido a la más alta, por más de 340.000 euros. Se trataba, además, del segundo intento de enajenar esta parcela, ya que hace unos meses se había sacado a subasta y llegó a tener un preadjudicatario, que no pudo completar la operación por un tema formal.

Esta práctica escenifica muy bien el pasado de Arcosur, un barrio que surgió a principios de siglo y que, en una operación con Ibercaja, su nacimiento sirvió para financiar la compra de los terrenos del meandro de Ranillas, en un momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza no disponía de liquidez suficiente para adquirirlos. Estos suelos eran claves en la carrera en la que estaba inmersa la capital aragonesa por albergar la Expo 2008, como finalmente hizo.

Desarrollos urbanísticos y residenciales en Arcosur, la pasada semana. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Tan solo un año después, coincidiendo con los primeros efectos de la crisis económica, se inauguró el barrio y se comenzaron a urbanizar las primeras parcelas y a edificar viviendas. Pero el crac financiero fue más fuerte y dio al traste con las expectativas, dejando a sus primeros moradores abandonados a su suerte hasta que, hace algo más de un lustro, se reactivó el mercado y los ojos volvieron a postrarse sobre Arcosur.

Ubicación estratégica

Fue una década en la que muchos promotores quebraron y dejaron de pagar sus cuotas a la junta de compensación del barrio, que llegó a acumular una deuda de 50 millones de euros que no logró liquidar hasta hace un par de años. Las consecuencias de la crisis inmobiliaria fueron de tales dimensiones que, aunque en menor medida, todavía se siguen viviendo situaciones como la subasta de la parcela mencionada, que en cualquier caso tendrá nuevo propietario en las próximas semanas, cuando se formalice el papeleo.

En concreto, el solar está ubicado en un sitio estratégico del emergente barrio zaragozano. Al sur, entre esta pastilla y la Z-40, se encuentra la separata 2 Sur, que actualmente está siendo urbanizada y donde se habilitará suelo para más de 1.600 viviendas mixtas, además de otros servicios demandados como el futuro centro de salud o la nueva escuela municipal infantil.

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Y al norte tiene una bolsa de suelos para 812 pisos libres que el ayuntamiento debe aprobar, el macroparque central y el camino que se convertirá en la prolongación de la avenida Casablanca. Asimismo, este solar de 1.800 metros cuadrados es realmente una subparcela de otra más grande, dividida en cuatro partes. En una de ellas, de hecho, ya se está construyendo una nueva promoción.