Las parejas que viven de alquiler en Zaragoza gastan más de la mitad de sus ingresos solo en lo imprescindible: son más de 22.000 euros al año
Un informe de la plataforma Roams desgrana el presupuesto anual que destinan las parejas a lo largo del año en las tres capitales
Vivir de alquiler en Zaragoza cuesta más de 22.000 euros al año. Es la principal conclusión que extrae la plataforma especializada Roams en su último informe, el cual deja otra evidencia ya que, aunque por poco, tener una hipoteca es algo más barato. En esta cifra se incluyen desde el propio coste del piso hasta los suministros o los servicios esenciales.
De hecho, el cálculo que arroja esta situación deja una fotografía que dice que una pareja que vive de alquiler en la capital aragonesa destina un 59% de sus ingresos solo para lo esencial. Es decir, sin contar los imprevistos, el ahorro o el ocio. En el caso de quienes pagan una cuota hipotecaria, el porcentaje baja al 56%.
De hecho, solo en el alquiler el gasto ya asciende a 11.988 euros anuales, bastante por encima de lo que se destina en las otras dos capitales: 9.180 euros en Huesca y 8.748 euros en Teruel. Mientras, una hipoteca media asciende a 8.842 euros anuales en Zaragoza, 6.919 euros en Huesca y 6.895 euros en la ciudad turolense. Números que, para más inri, siguen creciendo. En Aragón, la cuota hipotearia ha crecido en el último año de 7.120 a 7.550 euros anuales, mientras que el alquiler está ya rozando los 10.000 euros al año, 500 más que en el curso anterior.
A esto se le añaden otras variables imprescindibles en cada hogar. Así, la suma entre lo que se destina para la luz, el gas, la fibra y el móvil se queda, en el menor de los casos, en 1.707 euros anuales, aunque en la práctica está más cerca de los 2.000 euros. Los gastos de la comunidad suponen de media otros 1.260 euros; mantener un coche, más de 1.500; la cesta de la compra, cerca de 3.900; y un largo etcétera hasta cubrir las necesidades básicas. En el caso del transporte, más allá del privado, el público también supone un importante desembolso medio anual, con 360 euros de media en Aragón: 254 en Zaragoza, 360 en Huesca y 468 en Teruel.
Y si a todas estas cifras se les suman otras partidas más flexibles, relacionadas con el bienestar o el ocio, el presupuesto anual de cada casa se dispara todavía más. Por ejemplo, en las plataformas de streaming, que acumulan hasta 181 euros extra, o de quienes optan por ir al gimnasio, con otros 408 euros. Son partidas que, en su conjunto, añaden otros 1.478 euros al debe de los hogares. "Aunque no son estrictamente obligatorias, demuestran que los gastos variables también influyen de forma directa en la capacidad de ahorro", sostiene Gonzalo Blanco, de Roams.
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