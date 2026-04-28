Continúa la polémica en Zaragoza con la ciudad del cine de Giesa: el PSOE no descarta acciones legales y achaca el "fracaso" a Natalia Chueca

La polémica con la ciudad del cine de las antiguas fábricas de Giesa, en el zaragozano barrio de Montemolín, continúa. El concejal socialista Horacio Royo ha avanzado este martes que no descartan emprender acciones legales cuando el Gobierno municial acuerde la "adjudicación directa" de un contrato que se ha declarado desierto después de que la única empresa interesada en la gestión de los platós de cine, EFD Estudios, no llegara a tiempo para presentar la documentación. "Es un rotundo fracaso, porque la realidad, más allá de las declaraciones de la alcaldesa quitando importancia a lo sucedido, es que después de invertir casi 20 millones en recuperar un espacio y equiparlo, lo que nos encontramnos es que una empresa dedicada a alquilar equipos audiovisuales intenta colar, a última hora literalmente, una oferta que no entra en plazo", ha defendido Royo.

Y es que la única oferta que se ha presentado en el proceso de licitación, de la empresa mexicana EFD Estudios, comenzó a registrar toda la documentación requerida tres minutos antes de que terminara el plazo estabecido, por lo que la gran mayoría de los papeles no se subieron a tiempo en la plataforma municipal. Y eso que el límite se había ampliado en diez días con respecto a lo previsto inicialmente. Por este motivo se le ha descartado del proceso, por lo que el concurso se ha declarado desierto, si bien el Gobierno municipal asegura que puede adjudicarlo directamente a esta firma bashándose en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, algo en lo que duda la oposición.

El concejal socialista Horacio Royo, en la rueda de prensa de este martes. / PSOE ZARAGOZA

"Este fracaso solo cabe imputárselo a la alcaldesa, autora intelectual de un proyecto, el de Distrito 7, que nunca tuvo el menor sentido y que constituye un ejemplo meridiano de la absoluta desconexión de la alcaldesa con la realidad", ha lamentado Royo, quien ha vaticinado que Giesa "pasará de ser la Paramount que quería Natalia Chueca a, con mucha suerte, un espacio de prácticas para estudiantes". El edil socialista ha comparado esta situación, además, con la que se está dando en el Parque de Atracciones, con el recinto abierto a medio gas y sin saber cuándo asumirá la nueva empresa la gestión del recinto. Pese a la dureza de las declaraciones de Royo, el Gobierno municipal no ha respondido a las críticas de los socialistas, una práctica poco habitual en los últimos meses, ya que el PP suele reaccionar a todas las ruedas de prensa que hacen los grupos de la izquierda.

Así, el concejal socialista le ha pedido a la alcaldesa que rectifique y que modifique sus planes con respecto a Giesa para presentar un proyecto que se adapte a las necesidades reales de sus vecinos. "Le puede más la soberbia que el sentido común. En lugar de abrir un periodo de reflexión para valorar la idoneidad de este proyecto ya que no ha suscitado interés por parte del sector y que la falta de rigor de esta empresa no augura nada vueno, tardaron medio minuto en decir que van a perserverar, que van a tirar para adelante y adjudicar por vía directa la concesión sin saber siquiera si la oferta fuera de plazo cumplía con mínimos rigurosos", ha dicho.

Comparación con el Parque de Atracciones

Ante lo sucedido, el PSOE va a solicitar una comparecencia del concejal de Presidencia, Ángel Lorén, en la próxima comisión de su área para que explique todos los detalles de este proceso. "Plantear como planteó la alcaldesa que uno de los proyectos estrella de esta corporación fuese convertir un espacio como Giesa en un plató de televisión y pretender que esa idea se derivase en un gran proyecto de transformación que nos ha costado cerca de 20 millones de euros solo se explica con la misma visión paleta y acomplejada que se ha vivido con el desastre también del Parque de Atracciones”, donde el futuro laboral de 81 familias está en el aire.

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Y es que, según Royo, “perder de vista la dimensión y las verdaderas fortalezas de Zaragoza para tratar de construir una ciudad de cartón piedra entendida simplemente como un escenario artificial, no solo es una mala idea que no contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos sino que, como hemos visto en el caso del parque y ahora en Giesa, acaba en rotundos fracasos", ha sentenciado.