Ya hay fecha para la apertura del nuevo quiosco del parque Pignatelli en Zaragoza

Hace ya cinco años que se adjudicó la gestión del quiosco del parque Pignatelli de Zaragoza a la empresa Martipán, la misma que se encarga de explotar otros establecimientos similares en la ciudad como dos de los que hay en el parque José Antonio Labordeta. Durante todo este tiempo, estas instalaciones han permanecido cerradas a la espera de unas obras que llegaron con polémica en el consistorio por la concesión de la licencia de demolición. Tras el derribo, en los últimos meses ha habido momentos en los que los trabajos de construcción no arrancaban pero la cosa ha cambiado.

En los últimos días ya hay operarios trabajando de nuevo en este quiosco, situado en la entrada al parque más próxima al paseo Ruiseñores. Según indican desde la empresa, la previsión es poder estar abiertos este verano con un concepto similar a Pura Brasa, uno de los restaurantes que gestiona esta misma empresa en el parque José Antonio Labordeta en el local que durante muchos años ocupó un negocio de carácter familiar en el Cabezo de Buenavista.

La polémica

El nuevo restaurante del grupo Martipán en el parque Pignatelli irá ligado a una zona de ocio y juegos infantiles que ocupará la zona en la que hasta hace pocos años había unas camas elásticas y un circuito de carreras. Este fue el origen de la polémica con respecto a la concesión de la licencia de obras, y es que el permiso para construir se pidió solo para construir la parte de restauración, lo que, según denunció también ZeC, incumplía los pliegos de la concesión, que marcaban que ambos permisos y los proyectos de las dos zonas se tenían que tramitar en paralelo y al mismo tiempo.

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Ahora, desde Martipán anuncian también que esta zona de ocio se abrirá lo antes posible para poder completar la oferta en un parque que se ha quedado sin negocios de hostelería con el cierre recientemente de La Milonga, el otro quiosco que se situaba en la parte alta del parque.