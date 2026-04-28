La jugadora de baloncesto, Cristina Ouviña, denuncia un ataque al perro de su padre en Zaragoza: "Queremos encontrar al responsable"

La jugadora de baloncesto del Valencia Basket y referente del deporte aragonés, Cristina Ouviña, ha utilizado su perfil de Instagram para denunciar un episodio que le ocurrió al perro de su padre en un parque de Zaragoza. Lo que tendría que haber sido un paseo rutinario más de la mascota acabó siendo una pesadilla para su familia cuando Daffy, perro del padre de la jugadora, fue atacado brutalmente por otro can en una zona verde de la capital aragonesa.

La base, campeona de Europa con la Selección femenina de baloncesto de España, no solo busca justicia para el animal, sino que ha hecho un llamamiento para identificar al dueño del animal agresor. Los hechos se remontan al pasado lunes 27 de abril en el Parque de los Tapices de Goya, una zona frecuentada por familias y dueños de mascotas en la capital aragonesa.

Un momento de tensión

Según el relato de Ouviña, su padre cumplía con la normativa de llevar al perro atado, algo que no sucedía con el otro animal implicado. La jugadora de Valencia Basket define de esta forma el momento vivido por su padre. "Mi padre siempre lo lleva atado, pero el perro que lo atacó iba suelto. En ese momento, por los nervios y la situación, no supimos cómo actuar correctamente: no pedimos todos los datos del dueño ni llamamos a la policía en el instante", denuncia Ouviña en el post de Instagram.

A pesar de la confusión inicial, la presión de los ciudadanos que presenciaron la escena fue clave para que el responsable no abandonara el lugar de inmediato. Varios testigos grabaron vídeos y tomaron fotografías del individuo. Ante la insistencia de los testigos, el hombre facilitó un contacto que, a día de hoy, parece ser una pista falsa. "Gracias a la presión de la gente, este hombre facilitó un número de teléfono (aunque no sabemos si es real porque no da señales de vida)", lamenta la zaragozana en el escrito.

Indignación ante la respuesta policial

La frustración de la familia Ouviña ha ido en aumento tras intentar tramitar la denuncia. Según explica la jugadora de la selección española, la atención recibida en las comisarías de Zaragoza no ha estado a la altura de la gravedad de los hechos: "Mi padre ha intentado denunciar en comisarías, pero le han dicho que sin datos del responsable es muy complicado seguir adelante, y que debió hacerse en el momento. También creo que tienen pocas ganas de trabajar porque las formas y la poca empatía han estado siempre presentes".

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Esta falta de apoyo institucional contrasta con la urgencia médica que vive Daffy. El animal ya se ha sometido a dos intervenciones veterinarias y su estado sigue siendo reservado, a la espera de confirmar si será necesaria una tercera operación para salvar su vida o su movilidad. "Si estuviste allí, si tienes información, si reconoces a esta persona o a su perro, por favor, ponte en contacto conmigo. Cualquier dato puede ser clave", concluye el comunicado, que ya se está volviendo viral con el fin de encontrar justicia para Daffy.