Varias líneas de autobús de Zaragoza tendrán que modificar su recorrido por el centro de la ciudad
La instalación de cuadros de mando dentro del plan Reluzes obligará a desviar el tráfico del carril bus en Conde Aranda este miércoles
Los trabajos de renovación del alumbrado de la ciudad, un plan denominado por el Ayuntamiento de Zaragoza como Reluzes, van a obligar este miércoles a cortar el tráfico del carril bus que circula por la calle Conde Aranda en sentido hacia el centro de la ciudad y la avenida de César Augusto. Las obras van a consistir en la instalación de cuadros de mando y van a suponer el desvío de alguna de las líneas de autobús más utilizadas de la ciudad.
El corte, no obstante, tan solo durará algunas horas. Está previsto que tenga lugar de 8.00 a 14.00 horas, seis horas durante las cuales se habilitará un recorrido alternativo para las líneas 32, 33, 34 y 52 del autobús urbano. Estas se desviarán en la avenida Madrid hacia el paseo María Agustín hasta encontrar su recorrido habitual en la puerta del Carmen, tal y como puede observarse en el siguiente mapa.
Una vez se hayan instalado los cuadros de mando, las líneas volverán a circular por su recorrido habitual y regresarán a Conde Aranda. Mientras dure el corte se habilitarán en el paseo María Agustín tres paradas provisionales situadas en los números 67, 37 y 7.
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