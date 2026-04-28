El nuevo fichaje de Puerto Venecia: una marca internacional que ya tiene tres tiendas en Zaragoza

Puerto Venecia continúa afianzándose como el centro comercial de Zaragoza con más alternativas para los clientes. El 'shopping resort' más grande de España cuenta desde hace pocos días con una nueva tienda de calzado que ocupa un importante local frente al Ikea. Skechers ha cogido el relevo de Ofiarea y ha abierto sus puertas de su tercer local en la capital aragonesa tras el clásico de la calle Alfonso y el de descuentos en La Torre Outlet.

Ha sido el propio centro comercial el que ha anunciado la llegada de Skechers a través de su perfil de Instagram. "Skechers abre en Puerto Venecia con una propuesta basada en la comodidad e innovación. Desde calzado Hands Free, suelas de amortiguaciones, innovadoras a calzado con arco por podólogos. Diseñado para los que buscan bienestar en cada paso y no solo el calzado también hay los complementos necesarios para los más deportistas", explican en un reel que no ha tardado en ganar muchas reproducciones.

La apertura de Skechers completa una zona de medianas frente a Ikea donde ya se encuentran otras tiendas muy populares como el supermercado Primaprix, un competidor directo en el tema del calzado como Merkal, Porcelanosa, Casa o Jysk, un gigante nórdico que está ganando cada vez más clientes en los últimos años.

Tal como anunció Soy de Zaragoza hace unas semanas, la nueva tienda de Skechers está estrucutrada en dos partes bien diferenciadas. Desde la entrada a la derecha se encontrará el calzado masculino, en el lado contrario el femenino mientras que al fondo podrás encontrar ropa, últimas tallas y también zapatillas para niños.

Cabe recordar que Skechers es una firma internacional especializada en calzado cómodo, deportivo y casual para hombre, mujer y niño. La marca se ha hecho especialmente popular por sus zapatillas ligeras, sus modelos sin cordones y sus tecnologías enfocadas al confort en el día a día.

Gente paseando por Puerto Venecia en una imagen de archivo / RUBEN RUIZ / EPA

A la espera de Mango Home

Además, la llegada de Skechers no será el único movimiento destacado en Puerto Venecia durante los próximos meses. El centro comercial también espera la apertura de Mango Home, que aterrizará en la primera planta, entre Apple y Ecoalf, aunque por el momento todavía no cuenta con una fecha oficial de inauguración.

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