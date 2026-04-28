Ya es oficial: el Ayuntamiento de Zaragoza confirma la fecha de apertura de las piscinas municipales

El calor ha llegado de forma anticipada a toda España con temperaturas por encima de los 30 grados y Zaragoza ya espera con ganas la campaña veraniega y la apertura de sus piscinas municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado a través de su página web que la temporada de verano arrancará el próximo sábado 6 de junio y se prolongará en la gran mayoría de instalaciones municipales hasta el 30 de agosto de 2026.

Como es habitual por culpa del fuerte calor que se prolonga hasta mediados de septiembre, algunas piscinas muy populares ampliarán su calendario más allá de esas fechas. En concreto las piscinas de Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja seguirán abiertas hasta el 6 de septiembre permitiendo a los zaragozanos disfrutar del último chapuzón veraniego.

Lo que también se ha dado a conocer es que habrá un centro municipal de Zaragoza que abrirá sus puertas más tarde. El Palacio de Deportes, conocido popularmente como El Huevo, arrancará la temporada de verano el lunes 8 de junio. Esta instalación cuenta con una piscina recreativa, otra de enseñanza y una piscina baby. Además, hay zona de tenis de mesa, juegos infantiles, solárium y una pérgola con quiosco-ambigú.

Una señora leyendo el Pronto en una piscina de Zaragoza / RUBEN RUIZ R< / EPA

Sin cambios en las tarifas

El Ayuntamiento de Zaragoza no subirá los precios de las entradas a las piscinas municipales esta temporada de verano y se mantienen las tarifas del 2026. La entrada individual para un adulto de lunes a viernes será de 4 euros, para jóvenes 2,70 y 2,60 para pensionistas. El precio es más alto los sábados, domingos y festivos cuando entrar a los recintos municipales cuesta 4,70 euros (adultos), 3 (jóvenes) y 2,80 (pensionistas).

Cabe recordar que esta entrada diaria solo permite disfrutar de las instalaciones un día concreto por lo que mucha gente opta por opciones más económicas como el bono de 10 accesos, que puede ser utilizado por varias personas siempre que pertenezcan al mismo tramo de edad. Este bono tiene un precio de 29 euros para adultos, 15 para jóvenes y 11 para pensionistas. Los bonos de 10 baños para el acceso a las piscinas de verano tienen una validez de dos años contados desde la fecha de adquisición de los mismos.

Para quienes planean acudir con frecuencia, el Ayuntamiento ofrece también abonos de temporada, que permiten el acceso ilimitado durante toda la campaña de verano. Además, se contemplan tarifas reducidas para unidades de convivencia con ingresos bajos, facilitando así el acceso a todos los ciudadanos.

Un joven saltando a la piscina / RUBEN RUIZ R< / EPA

Jornada puertas abiertas y olas de calor

Además, una de las iniciativas más populares sin ninguna duda del verano en Zaragoza son las jornadas de puertas abiertas cuando la entrada es gratuita en distintas piscinas a lo largo de la temporada. Estas jornadas suelen coincidir con las fiestas de los barrios que se celebran a lo largo de todo el verano y están especialmente pensadas para los más pequeños.

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Otra situación que se vivirá este verano en Zaragoza y, más con los precedentes que está dejando este mes de abril, es la activación de la alerta naranja del Plan de Emergencias Municipal por ola de calor. Esta medida reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales siempre que se adquiera en taquilla.