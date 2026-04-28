Zaragoza da el visto bueno a varias obras que dejarán Arcosur al 50%: suman más de 15 millones de inversión

Arcosur copa buena parte de los desarrollos urbanísticos de Zaragoza. Su enorme capacidad residencial, aún por explotar, lo han convertido en los últimos años en el principal foco de interés del sector, aunque para edificar primero hay que urbanizar. Es decir, poner a punto las calles y las redes de saneamiento y suministros que son obligatorias antes de otorgar cualquier licencia de obra. En ese sentido, el plan pasa por que el barrio esté completo en la próxima década y, el pasado viernes, el Gobierno municipal dio el visto bueno a una bolsa, la última separata de la segunda fase, que aglutina varios suelos (no solo habitables) y que dejaría la zona urbanizada al 50%, con una inversión total superior a los 15 millones de euros.

La principal intervención de la 2 Resto Sur -nombre que denomina este nuevo impulso-, en términos de vivienda, la aglutinan una serie de parcelas ubicadas en la parte más consolidada de Arcosur, entre la avenida Patio de los Naranjos y los lagos, llegando hasta el límite con Valdespartera, en las que caben 812 pisos libres. Por contextualizar, esta separata se divide en nueve "recintos", y estos 812 hogares se ubicarían en los cuatro primeros, que ahora deben pasar por un período de un mes de exposición pública, susceptible de alegaciones.

La intención de la junta de compensación del barrio, que es quien financia y ejecuta los trabajos, es poder licitar las obras cuando concluya ese plazo y comenzarlas antes de que acabe el año, para tener los suelos disponibles a finales de 2027 o principios de 2028. Aunque, eso sí, la construcción de edificios residenciales se puede simultanear, si así lo solicitan los promotores, con la urbanización de los terrenos propiamente dicha. Estas actuaciones están valoradas en algo más de 7,1 millones.

Estado de los desarrollos urbanísticos de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Estas cuatro zonas para 812 viviendas concentraban la propuesta que la junta hizo al área de Urbanismo, que luego es quien añade una serie de requisitos, básicamente algunos aprovechamientos para la ciudad que exige a los propietarios de los suelos y que van en beneficio de la ciudad. La primera de ellas, como ha adelantado este diario, será la primera parte de la prolongación de la avenida Casablanca, que unirá la calle Reina de Saba, en Valdespartera, donde hoy acaba la arteria, con la rotonda central del barrio, la que cruza la avenida 21 de junio de 2009.

Otros equipamientos

Esta actuación, cuyo proyecto se va a redactar en los próximos meses, también incluirá la urbanización de otras dos parcelas ubicadas cerca de la Z-40, de propiedad municipal y que admiten cerca de 200 VPO, así como la de los solares para equipamientos que quedan al norte de la propia avenida Casablanca. Uno de ellos es el elegido para ubicar los campos de fútbol del Hernán Cortés, a los que se mudará el histórico club zaragozano cuando se complete la operación skate park de Vía Hispanidad, una venta de suelos que en estos momentos está estancada y por la que el ayuntamiento espera ingresar 50 millones.

Miguel Ángel Gracia

En concreto, poner a punto esa primera parte de la avenida (en torno a un kilómetro, restando otro hasta la turbo rotonda que la convertirá en la más larga de Zaragoza) y las parcelas colindantes supondrá otra inversión para la junta de unos 5 millones de euros, aunque esta cifra todavía debe definirse. Un presupuesto en el que se incluirán las pantallas acústicas correspondientes, teniendo en cuenta que el barrio es una zona de paso de aviones por su proximidad al aeropuerto de Garrapinillos.

La novena y última zona que el ayuntamiento ha exigido a Arcosur no está directamente relacionada con el barrio, aunque supondrá igualmente un gasto de unos 3,5 millones de euros. Se trata de uno de los dos puentes que el PGOU tiene contemplados para unir Valdefierro con el Distrito Sur, desde la calle Hydra hasta San Juan Bautista de la Salle, en Montecanal, cruzando el Canal Imperial.

Otras dos parcelas para 182 VPO

Asimismo, el pasado viernes el Gobierno municipal también aprobó otro expediente relacionado con Arcosur, la urbanización de dos parcelas también cerca de la Z-40 que la promotora Aldea Viviendas compró al ayuntamiento por 2,88 millones en 2024 y donde construirá 182 VPO en formato de cooperativa. La intención es que se estrenen en 2028, aunque para ello primero habrá que urbanizar las calles colindantes, en una actuación que tendrá un coste que ronda el millón de euros.

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Estos dos solares, eso sí, forman parte de la separata anterior a la 2 Resto Sur, la 2 Sur, que en total habilita suelos para 2.000 pisos y equipamientos como la escuela municipal infantil o el centro de salud, así como la primera parte del macroparque central. Una vez estén concluidas todas estas actuaciones aprobadas el pasado viernes, Arcosur estará urbanizado al 50%, con la fase 3 aún pendiente de concreción y que será impulsada por el protocolo que firmaron a cuatro bandas el ayuntamiento, la junta, el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que sigue siendo la mayor tenedora privada de suelos de la zona.