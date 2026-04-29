El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados

El histórico y céntrico palacio de Fuenclara de Zaragoza, en pie desde la segunda mitad del siglo XVI, podría reconvertirse en un hotel en los próximos años y recuperar así su operatividad tras lustros abandonado y en malas condiciones. Según ha podido saber este diario, en las últimas semanas varios grupos hoteleros han mostrado su interés en el espacio por su ubicación estratégica, muy próxima a la calle Alfonso y al Coso Alto y en una zona en la que ya hay otros establecimientos similares.

En ese sentido, estas compañías del sector terciario han trasladado ese interés al Ayuntamiento de Zaragoza, propietario del inmueble, al que han solicitado información sobre su estado. De hecho, algunas de ellas ya han podido visitarlo en primera persona, aunque desde el consistorio trasladan que "todavía no hay nada decidido" y que, simplemente, se ha dado respuesta a esas solicitudes. En cualquier caso, añaden esas mismas fuentes, la operación está en una fase "absolutamente primigenia" y tiene varios condicionantes.

El primero, que la recuperación del palacio de Fuenclara precisa de una intervención multimillonaria, especialmente en su interior, abandonado y en condiciones deplorables. El exterior, la fachada, está consolidada, aunque seguramente también precisaría de algún tipo de retoque, pese a que el grueso de cualquier actuación, sea para reconvertirlo en un hotel o en cualquier otro tipo de equipamiento, se concentrará de puertas adentro.

El palacio de Fuenclara de Zaragoza, entre las calles Fuenclara y Torresecas. / Laura Trives

Por otra parte, no se puede omitir que se trata de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, desde marzo de 2002. Una protección que obliga a que toda iniciativa que se quiera ejecutar en el histórico palacio de Fuenclara deba pasar por los filtros de Patrimonio. No sería, eso sí, la primera vez que una cadena de este tipo se interesa en el patrimonio histórico de Zaragoza, como sucedió con el Catalonia El Pilar, también en el casco (calle Manifestación), ubicado en una casa burguesa de estilo modernista de principios del siglo XX, catalogado como edificio de interés arquitectónico, un grado más bajo que el BIC del que goza Fuenclara.

Con todo, al estar la reconversión hotelera del céntrico palacio en una fase muy inicial, todavía faltan por pulir muchos de los detalles que deberían acompañarlo. Por ejemplo, la fórmula mediante la cual el grupo hotelero en cuestión se quedaría con el derecho de uso del palacio, que puede ir desde una venta directa hasta una cesión a un número determinado de años. Esta última permitiría que un inversor privado asumiera el elevado coste de la reforma y, dentro de un período de tiempo, el inmueble regresase a manos municipales.

Las características del inmueble

El palacio, que como ya se ha citado requiere de una importante intervención, ocupa una parcela que da a tres calles ubicadas en pleno corazón del Casco Histórico: Fuenclara (denominada así por dar a la puerta principal del edificio), Desengaño y Torresecas. A apenas unos metros está la calle Alfonso y, más al sur, detrás del edificio colindante que hoy ocupa el hotel Oriente (tres estrellas), junto al hotel Alfonso (cuatro estrellas) está el Coso Alto, justo antes de confluir con Conde Aranda y la avenida César Augusto.

Cartel identificativo del palacio de Fuenclara de Zaragoza, vandalizado, este martes. / Laura Trives

La parcela ocupa 1.780 metros cuadrados y el inmueble tiene más de 5.000 construidos, divididos en cuatro plantas que incluyen un ático con mirador. El edificio, con todo, ha sufrido numerosos cambios en sus más de 400 años de historia, en los que ha cambiado de manos hasta que, a través de una macrooperación urbanística cuya base principal fue la cesión al consistorio del edificio del Seminario, pasó a manos municipales procedente del Arzobispado. La fachada principal conserva elementos claros de la arquitectura urbana prerrenacentista, con ladrillo agramilado.

Otros intentos de recuperación

Lo cierto es que el hecho de que el Gobierno municipal del PP haya abierto la puerta a esa posible reconversión en un hotel ya es de por sí significativo, teniendo en cuenta las características de un palacio que lleva siendo de titularidad municipal desde hace 23 años -un año después de ser catalogado como BIC- y que nunca ha logrado desbloquearse. Apenas unos años después se rehabilitaron las fachadas y la cubierta, aunque las obras estructurales del interior no han llegado a ejecutarse pese a algunos intentos.

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Una de las últimas propuestas partió el pasado año, tras la polémica surgida en torno a otro edificio histórico, la Lonja. Se planteó entonces como alternativa dar un nuevo uso al palacio de Fuenclara como sala de exposiciones, algo que no salió adelante. Previamente, ha habido iniciativas, que tampoco se han desarrollado, para darle usos como centro cívico, cultural e incluso como un centro de procesos Big Data, en una actuación que se intentó promover en 2022 por tres millones de euros y que se incluía dentro del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos).