Concluye la reforma de una importante calle del barrio de San José, en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza finaliza y pone en servicio la renovada calle Matadero, ubicada en el corazón del distrito de San José. A partir de este miércoles 29 de abril "se procederá a la reapertura definitiva de la vía, marcando un hito en la transformación urbanística del barrio y dando respuesta al final de una reforma largamente demandada por los vecinos, dotando al barrio de un espacio público moderno, accesible y sostenible", ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha querido visitar el entorno y conversar con vecinos y comerciantes.

A partir de primera hora de este miércoles, y coincidiendo con la puesta en servicio y restitución de todo el tráfico, tanto en la propia calle Matadero como en las vías aledañas y en la avenida de San José, los operarios municipales comenzarán con la retirada progresiva de todos los materiales y vallados de las obras. "Este último paso certifica el término de unos trabajos de gran envergadura que devuelven la normalidad al distrito, mejorando drásticamente la calidad de vida de sus residentes", ha avanzado la primera edil.

La reforma integral de la calle Matadero "no se ha limitado a un simple lavado de cara, sino que ha supuesto una reconfiguración total de la escena urbana de este espacio fundamental para San José. El diseño ejecutado responde a los criterios de una ciudad europea del siglo XXI, poniendo al peatón en el centro de la planificación urbana y pacificando el tráfico rodado", ha recordado Natalia Chueca.

Más espacio para los petones

Entre las principales actuaciones que han transformado la fisonomía de la calle, destaca la ampliación del espacio peatonal, dado que se han ensanchado significativamente las aceras, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando una accesibilidad universal real para todos los viandantes, personas con movilidad reducida y carritos de bebé. Además, se ha pacificado el tráfico, garantizando una mayor seguridad vial y disminuyendo la contaminación acústica.

Asimismo, en las confluencias y espacios ganados al asfalto, se han creado renovadas zonas ajardinadas que aportan amabilidad al entorno, mejoran la calidad del aire y ofrecen zonas de respiro vecinal. Y se ha instalado un sistema de iluminación con tecnología LED de alta eficiencia energética que mejora la visibilidad y la seguridad nocturna, además de nuevo mobiliario urbano diseñado para fomentar la convivencia.

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El gran impacto de esta reforma va más allá de lo visible. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprovechado esta intervención para solucionar deficiencias históricas en el subsuelo de la calle Matadero. Gran parte del esfuerzo y de los plazos de ejecución se han destinado a la renovación total de las tuberías de abastecimiento de agua y de la red de saneamiento, que presentaban un alto grado de obsolescencia.