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Corte de agua en Zaragoza: un popular barrio se quedará sin suministro durante 10 horas

Los vecinos tendrán puntos de suministro alternativo, aunque no apto para beber

Los trabajos en la carretera de Utebo dejaron sin agua Garrapinillos el pasado mes de febrero

Los trabajos en la carretera de Utebo dejaron sin agua Garrapinillos el pasado mes de febrero / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado un corte programado del suministro de agua que afectará al barrio rural de Garrapinillos este jueves, 30 de abril. La interrupción, motivada por trabajos de mejora en la red de abastecimiento, se prolongará previsiblemente desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, una actuación necesaria dentro del plan municipal para modernizar infraestructuras y evitar futuras averías.

La intervención se centra en la renovación de la tubería de abastecimiento en su conexión con la N-232, una zona especialmente sensible en la que en los últimos meses se han producido varias roturas. Estos trabajos se coordinan con las actuaciones que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en esta vía a la altura de Utebo, lo que ha obligado a actuar de forma paralela para garantizar la seguridad y estabilidad del suministro.

Con el objetivo de reducir las molestias a los vecinos, el consistorio ha puesto en marcha un dispositivo especial de emergencia. El Servicio de Conservación de Infraestructuras instalará cuatro grandes depósitos de agua, con capacidad de 1.000 metros cúbicos cada uno, distribuidos estratégicamente por el barrio. Estos puntos estarán ubicados en la barriada de Torre Medina, Cantarranas, la plaza de San Lorenzo y en la intersección de las calles Galán Bergua con Blasco Gay.

Corte de agua en Garrapinillos

Corte de agua en Garrapinillos / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Piden hacer acopio de agua potable

Además, los operarios municipales se encargarán de reponer el agua mediante camiones cisterna conforme se vayan vaciando los depósitos, garantizando así un suministro continuo para usos básicos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se advierte de que este agua no será apta para el consumo humano, aunque sí podrá utilizarse para tareas cotidianas como limpieza o higiene.

En paralelo, Garrapinillos cuenta con un depósito de almacenamiento de agua potable que seguirá operativo durante las primeras horas del corte, aunque se prevé que sus reservas se agoten a media mañana. Por este motivo, el consistorio recomienda a los vecinos que realicen acopio de agua potable con antelación, especialmente durante la jornada previa, para evitar problemas durante el día del corte.

Operarios trabajando en Utebo el pasado mes de febrero

Operarios trabajando en Utebo el pasado mes de febrero / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que busca sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de material dúctil, más resistentes y seguras. Una mejora clave para evitar incidencias como las registradas recientemente, que han afectado al suministro en varias ocasiones debido a las obras en la N-232.

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Desde el Ayuntamiento insisten en que se trata de una intervención necesaria para garantizar un servicio de calidad a largo plazo, aunque reconocen las molestias que puede generar a corto plazo. Por ello, el despliegue de medios extraordinarios y la coordinación con el barrio buscan minimizar el impacto en la vida diaria de los vecinos.

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