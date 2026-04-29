La gastronomía brasileña llega a Puerto Venecia con Brasayleña: inaugura hoy su primer restaurante en Zaragoza
La cadena especializada en rodizio brasileño abre su primer establecimiento en la capital aragonesa, sumando 41 restaurantes en España.
La gastronomía brasileña aterriza en Puerto Venecia con la apertura de Brasayleña, la cadena especializada en rodizio del grupo LEW Brand, que estrena su primer restaurante en la provincia de Zaragoza. Con esta inauguración, la marca alcanza los 41 establecimientos en España. La propuesta gira en torno al rodizio brasileño, un formato tradicional en el que distintas carnes se sirven directamente en mesa, cortadas al momento por maestros churrasqueros. El servicio es continuo y se acompaña de guarniciones variadas, todo bajo un sistema de precio fijo.
En carta destacan cortes como la picanha, la maminha o la entraña, además de otras carnes que se van sirviendo sucesivamente hasta que el cliente decide parar. Una experiencia pensada para quienes buscan disfrutar de la carne en un formato sin interrupciones, con el ritual del servicio como parte del propio atractivo gastronómico.
El nuevo restaurante está ubicado en el centro comercial Puerto Venecia, uno de los principales complejos comerciales de España. El local cuenta con 379,52 m² de superficie y capacidad para 184 comensales, distribuidos entre sala interior, barra, cocina y dos terrazas que amplían la experiencia al aire libre.
Un concepto de experiencia gastronómica
Brasayleña apuesta por un modelo de restauración basado en la experiencia más allá del plato. El cliente no elige un único plato, sino que vive un servicio continuo de carnes al estilo brasileño, acompañado de guarniciones ilimitadas.
Este formato se ha consolidado como la seña de identidad de la marca en España, donde ya suma 41 restaurantes operativos. La apertura en Puerto Venecia ha supuesto la creación de 28 puestos de trabajo, reforzando el impacto local de la marca en cada nueva implantación.
El CEO de Grupo LEW Brand, Eduardo Céspedes, ha destacado que “la apertura en Puerto Venecia supone un paso muy relevante dentro de nuestra estrategia de crecimiento. Zaragoza es una ubicación clave por su dinamismo y por la importancia de este centro comercial a nivel nacional”.
Expansión en grandes espacios comerciales
La compañía continúa centrando su crecimiento en grandes centros comerciales y ubicaciones estratégicas con alto flujo de visitantes, donde busca ofrecer una experiencia gastronómica diferenciada y de gran formato.
Con esta nueva apertura, Puerto Venecia suma una propuesta internacional más a su oferta de restauración, mientras Brasayleña sigue ampliando su presencia en España y consolidando su posición como referente del rodizio brasileño en el país.
- Fnac abandonará su macrotienda del Coso en Zaragoza tras 26 años en ella: una inesperada mudanza en el centro de la ciudad
- Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha
- Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- Nueva infraestructura estratégica: Arcosur se prepara para la prolongación de la que será la avenida más larga de Zaragoza
- Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso
- La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras
- Vendido en una subasta un solar que había sido embargado para construir 28 viviendas protegidas en Arcosur