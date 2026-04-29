El adiós a un icono del brutalismo en Zaragoza: las máquinas retoman el polémico derribo del edificio de Correos

La destrucción del edificio protegido de Correos en el barrio del Portillo de Zaragoza se ha retomado este miércoles. Las excavadoras han derribado desde la mañana un lateral de la constitución brutalista que los vecinos y expertos piden que sea protegida. Ante el inicio de las obras, que está previsto que se desarrollen con rapidez, la asociación Joaquín Costa espera lograr una nueva paralización cautelar.

Los trabajos de destrucción también han llegado a la fachada trasera, con amplios boquetes abiertos en el muro. Con todo, los trabajos se centran en el desescombro del interior donde se están retirando una gran cantidad de escombros. "He pasado por delante y no me lo creía, había escuchado que ya no lo tiraban", señala un residente en las cercanías, Ramiro Conte.

Las máquinas han comenzado a trabajar en un lateral del edificio. / SERVICIO ESPECIAL

El bloque del antiguo centro de distribución de Correos se salvó milagrosamente de los primeros golpes de piqueta el pasado 9 de febrero. En ese momento las excavadoras abrieron dos grandes boquetes en su fachada pero los trabajos de demolición se paralizaron el mismo día ante la protesta de los vecinos y asociaciones patrimonialistas, que llegaron incluso a llamar a la Policía Local.

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"No entiendo nada de arquitectura, pero parece que la demolición solo es para hacer más ancha la avenida, aunque realmente no tengo conocimiento para opinar y es normal que exista una polémica, siempre hay muchos puntos de vista", alega el vecino de una calle cercana, Pedro Fau. Contempla con atención la retirada de escombros, al igual que muchos de los paseantes.