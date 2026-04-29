La peluquería de Zaragoza que 'vacila' a sus clientes tras el puñetazo de Andrada a Pulido: "Cambia tu estilo de un golpe"

Pese a lo impactante que resultó lo acontecido en el derbi aragonés de este último fin de semana, que más allá de apretar la lucha por el descenso entre el Real Zaragoza, la SD Huesca y sus competidores, dejó una de las escenas del siglo de la Segunda División española: el puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido en los instantes finales de partido. Al guardameta argentino le han caído 13 partidos de sanción, el máximo a lo que aspiraba (12+1, por haber sido expulsado previamente), y esta agresión no tardó en dar la vuelta al mundo, dejando infinidad de reacciones y, por supuesto, memes en redes sociales.

Los diferentes creadores de contenido y usuarios de internet vieron una oportunidad de oro para teñir de humor esta acción tan desgraciada que dejó la jornada 37 de La Liga Hypermotion, en un encuentro que apuntaba a ser un espectáculo para el deporte aragonés. Estas imágenes virales han llegado hasta los propios negocios de Zaragoza, que quieren aprovechar el tirón y atraer las vistas de una potencial clientela. Y ha sido una peluquería del barrio de San José quien ha destacado entre el resto.

Se trata de la Peluquería Arturo Comín, establecimiento ubicado en el número 106 de la avenida San José (con paseo de Los Rosales), arteria principal de este distrito que conecta barrios como el Centro, Las Fuentes o Torrero. Esta misma mañana se han atrevido con una 'campaña de marketing' atrevida en relación al puñetazo que el argentino propinó al capital del Huesca, en tono de humor, pero de una manera ingeniosa. Una imagen del meta cortándole el pelo al defensor, mientras este tiene un ojo morado con el siguiente mensaje: "Cambia tu estilo de un golpe".

Imagen editada con IA en la que Esteban Andrada le corta el pelo a Jorge Pulido / SERVICIO ESPECIAL

El gerente de esta peluquería, el propio Arturo Comín, ha aclarado a este diario que con este anuncio presentado en una de la pantalla de su fachada no quiere que "genere ninguna percepción negativa" de su negocio y que la metáfora va en tono "de humor". La imagen, generada por inteligencia artificial, la hizo con ayuda de su hijo que estudia una grado de Marketing y Publicidad. "Yo le doy la idea y él la ejecuta. Ya hicimos algo parecido con Donald Trump y Putin con el tema de los aranceles", explica a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre risas.

A lo que presume la "currada" que lleva la imagen detrás pese a ser IA, ya que el fondo es su propio establecimiento, con su logo el mensaje... una promoción a la orden del día que a la vez juega con un tema que puede crispar a más de un aficionado.

Cuenta que él vivió el partido con la emoción a flor de piel el pasado domingo y que se "cabrea mucho" cuando el Real Zaragoza salta al campo y rueda la pelota. "El otro día apagué la tele tres minutos porque me enfadé, la volví a encender y pasó todo aquello. Se vivió con mucho sentimiento, pero no hay que llegar a esos extremos", puntúa el peluquero. En tono de broma también espera que nadie de la afición rival se lo tome a malas y que "ninguno de ellos vaya a cascarle", ya que todo esto se queda dentro de un humor generado por la situación.

Fachada de la peluquería Arturo Comín, en el barrio de San José / SERVICIO ESPECIAL

Las reacciones en el barrio no han tardado de llegar por redes sociales como X, la cual se convirtió en una auténtica jungla de opiniones y reacciones severas respecto a la agresión de Andrada. "Muy top el peluquero de mi barrio" apuntaba uno de los usuarios, o le apoyaban al grito de "¡Grande Arturo!". Mientras que otro de ellos iba más allá: "Mañana tengo hora con él, espero que no me dé".

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Por mucho ruido que se haya generado entre este puñetazo, que ensució el que podría haber sido el derbi más emocionante de la historia, siempre quedará hueco para un humor en redes que en cierta manera sirve para olvidar lo acontecido, o por lo menos, pasar página. A partir de hoy, Arturo tendrá una conversación casi asegurada con sus clientes con este pequeño vacile, el cual seguro que amenizará el ambiente, seas del equipo que seas.