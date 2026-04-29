Quejas de los vecinos por la reciente reforma de otra calle de Zaragoza

Los vecinos del Barrio Jesús de Zaragoza no están satisfechos con el resultado de la reforma integral de la calle Santiago Lapuente, una actuación que terminó a finales de 2021 y en la que echan en falta espacios verdes "frente a la cementación" en la vía. "Hemos venido denunciando reiteradamente diversas deficiencias tanto en el acabado final como en el mantenimiento realizado durante los primeros meses tras su renovación", indican.

Entre ellas citan que, ya desde 2022, "muchos de los parterres distaban mucho de las zonas verdes" que se encontraban en su diseño original, además de que el sistema de riego por goteo se estropeó durante un tiempo, lo que provocó que numerosos ejemplares plantados como árboles, arbustos y áreas verdes se secaran. "Además, estos espacios fueron continuamente deteriorados por las rodadas de vehículos que invadían las zonas ajardinadas", exponen en un comunicado.

Dada la situación, desde la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús pidieron en su momento un replantado "urgentes" y la instalación de "bolardos pequeños" para proteger los parterres. "Sin embargo, casi cinco años después, nos hemos encontrado con que el Ayuntamiento de Zaragoza ha intervenido en estas áreas cementándolas, eliminando de facto la vegetación y poniendo fin al problema mediante una solución que rechazamos firmemente", señalan.

Su desacuerdo con la transformación de la calle Santiago Lapuente recae también en el momento de "emergencia climática". "Era una calle que inicialmente aspiraba a compartir entre vecinos espacios con árboles, arbustos y zonas ajardinadas se está convirtiendo en más cemento y más superficie dura. En un momento como el actual, estos pequeños refugios verdes son fundamentales para ofrecer mejores condiciones ambientales y proteger a los ciudadanos ante las elevadas temperaturas", aseguran.

"Es paradójico que mientras el propio Ayuntamiento impulsa planes como Zaragoza Florece o El Bosque de los Zaragozanos, en los barrios se esté avanzando en la dirección contraria, sustituyendo zonas verdes por superficies duras", añaden, al tiempo que piden parar "urgentemente" todas las actuaciones previstas en la calle, "ya que desconocemos su naturaleza y alcance", dicen.

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También piden una reunión urgente con los técnicos y representantes políticos responsables para recibir las explicaciones pertinentes.