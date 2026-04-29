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La izquierda califica de "escándalo" la posible reconversión del palacio de Fuenclara en un hotel y Vox pide más información

Los grupos políticos del consistorio han reaccionado de esta forma a la posibilidad de transformar el emblemático inmueble, que ha despertado el interés de varias cadenas hoteleras

Estado actual del palacio de Fuenclara de Zaragoza, que podría reconvertirse en un hotel.

Estado actual del palacio de Fuenclara de Zaragoza, que podría reconvertirse en un hotel. / Laura Trives

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La posible reconversión del histórico palacio de los Condes de Fuenclara de Zaragoza en un hotel está sobre la mesa. Como ha adelantado este diario, ya han sido varias las cadenas del sector, algunas de ellas de tirón internacional, que han mostrado su interés en las últimas semanas por recuperar este emblemático inmueble del siglo XVI, para lo que, eso sí, hace falta una inversión multimillonaria en su interior, abandonado a su suerte desde hace décadas. Por el momento, la operación está en una fase muy inicial, como trasladan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, propietarios del edificio, pero la posibilidad ya ha generado las primeras reacciones, con la izquierda claramente en contra y Vox solicitando más información.

Desde el grupo municipal del PSOE, Lola Ranera ha afirmado que la posible reconversión hotelera del palacio es "una muestra más de lo que le importa a esta alcaldesa el patrimonio y la cultura". En ese sentido, ha reivindicado la rehabilitación exterior que impulsó Belloch en 2006 y ha calificado de "escándalo" el que se decida "vender nuestro patrimonio para convertirlo en un producto de consumo, en vez de un bien cultural vivo para la ciudad".

La portavoz socialista ha cargado duramente contra Chueca por, a su juicio, concebir la cultura "solo para sus fotos". "Con el patrimonio no se juega, es parte de nuestra identidad y forma de ser y nunca se vende", ha sentenciado al respecto, haciendo referencia a su vez a la polémica que se generó con la Lonja. "Con el mayor presupuesto municipal de la historia, era el momento de invertir", ha concluido Ranera.

El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel.

El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel.

Laura Trives

Por su parte, desde Vox, socio prioritario de Natalia Chueca en el consistorio, han llamado a la prudencia a la espera de conocer más información. Su portavoz, Eva Torres, ha recordado que la formación propuso en 2023 recuperar este espacio para ubicar ahí el Museo de la Semana Santa. "Seguimos opinando que hubiera sido la mejor opción", dice a ese respecto. En cualquier caso, Torres pide ahora conocer cuestiones cómo quiénes serán los promotores del proyecto, la fórmula de la operación o el retorno económico y social que tendría el nuevo hotel para las arcas municipales y para la ciudad.

Asimismo, la portavoz ha advertido de que "es fundamental que se respete al máximo la conservación del edificio". "Hay que evitar lo que pudo llegar a hacerse con el edificio de la Lonja", ha añadido en esa línea. Respecto al hotel en sí, Torres reconoce que "es necesario que existan plazas hoteleras que apoyen la llegada del turismo, pero siempre en un plano condicionado a la conservación de nuestro patrimonio". Y, ante la catalogación de BIC que el palacio de Fuenclara tiene desde 2002, exige un debate "con total transparencia, rigor y asegurando el interés general sobre el particular".

"Oposición frontal"

Mucho más combativo se ha mostrado Zaragoza en Común, cuyo posicionamiento parte de una oposición "frontal" a la "simple posibilidad" de que el inmueble se reconvierta en un selecto hotel. "Simplemente pensar en ceder el palacio para un nuevo pelotazo de una empresa privada nos enseña donde están las prioridades del Gobierno de Natalia Chueca", ha expresado el concejal Suso Domínguez.

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El edil ha recordado, además, otras actuaciones previas, "como la residencia privada en Pontoneros". "Con esta noticia entendemos muchas cosas, como la supresión de cualquier partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de este espacio, o la negativa para instalar allí el Museo de la Semana Santa, echando de su espacio al Centro de Educación de Personas Adultas Concepción Arenal", ha sentenciado, anticipando además que, si la fórmula para el proyecto fuese una "cesión de superficie", sería "directamente contrario a la legalidad", por lo que ha previsto "todas las medidas para evitarlo".

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