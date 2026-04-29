Solaris, filial del grupo CAF con planta en Zaragoza, logra contratos en Suecia por 125 millones de euros para más de 200 autobuses eléctricos

El Grupo CAF, en este caso es a través de su filial de autobuses Solaris, ha logrado la adjudicación de dos nuevos contratos en el mercado sueco. En esta ocasión se trata de dos importantes acuerdos con los operadores Nobina y VR Sverige para el suministro de un total de 204 autobuses eléctricos. El volumen global de ambos contratos supera los 125 millones de euros.

El operador sueco Nobina recibirá 103 autobuses eléctricos

Solaris ha firmado un nuevo acuerdo con el operador sueco Nobina, que contempla la entrega de un total de 103 autobuses eléctricos Solaris Urbino 15 LE. Estos nuevos vehículos cero emisiones operarán en las regiones de Estocolmo, Gotemburgo y Skåne, estando previsto el inicio de sus entregas a mediados de 2027.

El operador de transporte público escandinavo Nobina amplía una vez más su flota de autobuses en Suecia con vehículos Solaris. Esta vez, el operador ha encargado un total de 103 autobuses eléctricos Urbino de 15 metros destinados a distintas zonas del país, en concreto, 50 de estos vehículos operarán en la región de Estocolmo, 49 lo harán en la región de Skåne y los 4 restantes en las cercanías de la ciudad de Gotemburgo.

Los autobuses eléctricos Urbino 15 LE están diseñados para el transporte urbano y suburbano. Cada vehículo estará equipado con modernas baterías Solaris High Energy de alta capacidad, lo que garantiza una autonomía suficiente para rutas que se extienden más allá de las áreas urbanas.

Un autobús eléctrico circulando por una avenida / Lukasz Bera

Solaris, que posee una planta en la ciudad de Zaragoza, colabora con la empresa Nobina de forma continua desde 2010, siendo en los últimos años cuando el operador de transporte escandinavo ha ido ampliando de forma significativa su flota de vehículos cero emisiones. De hecho, desde el año 2024, Solaris ha entregado un total de 201 autobuses eléctricos al operador, estando previsto que a través de los diversos contratos que actualmente están en vigor le suministre entre los ejercicios 2026 y 2027 un total de más de 320 vehículos eléctricos adicionales.

Todo ello, confirma una vez más los ambiciosos planes de Nobina para desarrollar un transporte de autobuses más limpio, así como su confianza en Solaris, que suministrará unas unidades versátiles capaces de operar tanto en zonas urbanas como suburbanas de toda Suecia.

Autobuses cero emisiones para VR Sverige

Por otro lado, la empresa de transporte sueca VR Sverige ha decidido también adquirir autobuses Solaris, en esta ocasión se trata de 101 autobuses eléctricos, un acuerdo que llega meses después de otro contrato cerrado con esta misma empresa para el suministro de 81 autobuses eléctricos.

Este importante pedido consta de cuatro modelos con distintas longitudes: 5 autobuses eléctricos Urbino 9 LE, 47 autobuses eléctricos Urbino 12 con tracción modular, 22 autobuses eléctricos Urbino 15 LE y 27 autobuses eléctricos Urbino 18 con tracción modular. Todos ellos prestarán servicio de pasajeros en la ciudad de Estocolmo.

Cada vehículo estará equipado con un eficiente sistema de propulsión eléctrica y dispondrá de baterías con capacidad adaptada a cada modelo y a las características de la ruta definida, lo que garantizará su autonomía durante todo el día sin necesidad de recarga. Los nuevos autobuses mejorarán significativamente la movilidad y comodidad de los usuarios de la capital sueca, estando equipados con un moderno sistema de información para pasajeros y diversas soluciones de asistencia para la conducción que aumentarán de forma significativa la seguridad durante la operación.

Uno de los autobuses suministrados por el filiar Solaris / Lukasz Bera

La colaboración de Solaris con los mencionados operadores, Nobina y VR Sverige, supone un paso importante hacia el objetivo de un transporte cero emisiones en la región, y demuestra el dinamismo del segmento de la movilidad eléctrica en Suecia, una muestra de ello es que el 86% de los autobuses contratados en 2025 fueron eléctricos.

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Se trata de una transformación en la que Solaris desempeña desde hace años un papel fundamental, y que tiene su reflejo en el elevado número de vehículos eléctricos Solaris, más de 600, que estarán dando servicio en las carreteras del país escandinavo una vez se produzcan las entregas de estos nuevos contratos.