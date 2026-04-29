Tarifas más caras y más plazas de pago: las novedades de la nueva empresa que gestionará la zona azul de Zaragoza

Es uno de los contratos más importantes de Zaragoza por su cuantía y uno de los que más está costando sacar adelante. Con varios meses de retraso, Índigo gestionará el estacionamiento regulado en la capital aragonesa con importantes novedades, como sus tarifas y el incremento de plazas que pasarán a ser de pago.

El proceso no ha sido nada sencillo, ya que una de las empresas que se presentó a la licitación y que fue excluida recurrió ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TCPA) para que decidiera si la decisión municipal había sido legal, lo que obligó a suspender temporalmente el proceso hasta que este organismo falló a favor de los técnicos municipales.

Por recapitular. Este contrato reportará un máximo de 98,4 millones de euros a las arcas municipales durante los diez años que tiene de duración y va acompañado de novedades, como la ampliación del estacionamiento regulado a prácticamente todos los barrios. De las 6.500 plazas de pago que hay ahora en la capital aragonesa se pasará a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes. Además, las tarifas cambiarán ligeramente y se irán incrementando conforme se vaya ampliando el tiempo de estacionamiento "para desincentivar este uso" y que así haya mayor rotación de coches facilitando el aparcamiento. También incluye la instalación de cámaras de lectura de matrículas y control en los accesos de la Zona de Bajas Emisiones.

Cuatro ofertas

A la licitación se presentaron cuatro ofertas, detrás de las cuales había hasta seis empresas, ya que algunas de ellas optaban al contrato formando una unión temporal de empresas (UTE). Solo dos optaron por ir en solitario, las dos compañías más fuertes del país en la gestión de este tipo de contratos de aparcamientos, Dornier y Setex Aparki, esta última fue excluida del proceso por un error administrativo, al haber presentado el informe económico financiero de su propuesta en formato excel, en papel, y no en un pdf firmado como se exigía en los pliegos. Recurrió ante el TACPA sin éxito.

La UTE formada por Índigo y Valoriza obtuvo la mayor puntuación de todas, con 93,34 puntos sobre 100, pero su puja económica superaba el 40% de ahorro con respecto al presupuesto máximo de licitación, una rebaja que supera el umbral de temeridad. La segunda mejor valorada fue la UTE de Eysa y MLN.

A la espera de que se firme la adjudicación, y siempre que no se recurra el proceso, la mesa técnica propone la adjudicación a Índigo por un precio de 4.389.523 euros anuales (IVA excluido); por lo que gestionará el estacionamiento regulado en Zaragoza. Según el informe económico que ha presentado para justificar su propuesta, prevé un ahorro importante en gastos de personal, el principal coste del contrato.

Ingresos y gastos

Un ahorro que llega principalmente por la reducción de la plantilla, que pasará de los 121 actuales a 108 trabajadores, de manera que prevé destinar 4 millones a personal, frente a los 5,3 estimados por los técnicos municipales. Los técnicos entienden que los recursos están dentro "de un umbral mínimo para conseguir prestar el servicio en las condiciones previstas". En total, los costes anuales se elevarán a los 5,3 millones.

En cuanto a los gastos de inversión, Índigo prevé invertir en los primeros nueve meses del contrato 8,2 millones para llevar el estacionamiento regulado a prácticamente todos los barrios de la ciudad e instalar las cámaras de videovigilancia en la Zona de Bajas Emisiones.

En cuanto a los ingresos, la oferta prevé recaudar 7,5 millones al año, frente a los 8,1 que estimaron los técnicos municipales en su licitación. Desglosados, la mayoría llegaría por el uso de la zona azul (3,6 millones) y naranja (2,4) y detallan en su memoria que los usos "se concentrarán fundamentalmente en la franja cara a partir de 60 y 120 minutos respectivamente, reduciendo la previsión de usos durante el periodo barato".

En definitiva, tal y como concluyen los técnicos del Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad, se considera que la oferta ha sido debidamente justificada "no apreciándose incoherencias ni la existencia de costes desproporcionadamente bajos o previsiones de ingresos excesivamente elevadas".