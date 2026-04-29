Una conocida tienda del centro de Zaragoza se 'harta' de las obras: "Es muy apetecible pasear por aquí"
Un andamio fue colocado en el edificio de arriba reduciendo drásticamente la visibilidad del local y la propiedad ha tomado la decisión de ofrecer descuentos a los clientes que se aventuren a entrar
Media Zaragoza está en obras. Las máquinas se han apoderado de grandes arterias del centro de la capital aragonesa como Anselmo Clavé donde incluso se trabaja a ambos lados de la calle ya que por un lado, están las obras del Portillo y por el otro se sigue trabajando en el antiguo Cartel de Mayandía. Otra avenida importante como César Augusto también ha estado durante meses cortada por su renovación y ahora son los vecinos del Coso y la plaza San Miguel los que sufren el martirio de las obras a la espera de la reapertura al tráfico.
Los negocios de las calles en obras se ven afectados económicamente por los trabajos y algunos deciden acogerse a las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza para intentar salir adelante durante el tiempo en el que está todo levantado y mucha menos gente entra a sus establecimientos. Otra vía muy conocida del centro de la ciudad que ha visto cómo las máquinas se apoderaban de la calle ha sido Espoz y Mina.
Después de haberse renovado el firme de la calle el pasado mes de marzo, unos andamios se han apoderado del lado de la calle donde se encuentran varios bares y comercios como Banak, Taberna Craft Beer Ordio Minero o Limón y Fresa. La tienda de complementos y regalos ha denunciado en redes sociales la situación y ha decidido tomárselo con humor.
"Se nos ve una barbaridad"
Limón y Fresa ha publicado un carrusel en Instagram describiendo el panorama en la que viven desde hace tres semanas. "Sabéis el dicho: ¿monto el circo y me crecen los enanos? Esta es nuestra situación desde hace tres semanas y las que quedan. No sólo son andamios, también un contenedor al lado de otra obra. Es muy apetecible pasear por aquí. Y se nos ve una barbaridad, maravilloso", explican acerca del andamio que tienen encima de su negocio por obras en el edificio y también los cubos para echar los residuos que han colocado en los alrededores.
"Vamos a intentar pasar las próximas semanas que nos quedan tapados por andamios de la mejor manera posible. Se nos ha ocurrido tomárnoslo con humor y aplicar un 10% de descuento en todo el que entre por la puerta y nos diga el código exacto", detallan desde Limón y Fresa acerca de su último código promocional '¿Cómo andamios' para poder adquirir sus productos a un precio más bajo. El descuento será válido hasta que desaparezcan los andamios del edificio de la calle Espoz y Mina de Zaragoza.
Limón y Fresa es una tienda de artesanía pintada a mano que se ha hecho bastante popular tanto en Zaragoza como en otras partes de España. En el local puedes comprar accesorios de todo tipo como pendientes, llaveros, pines... a precios muy económicos hechos a mano por su propietario. Muchos de los artículos reflejan la identidad de la capital aragonesa.
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