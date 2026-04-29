Una conocida tienda del centro de Zaragoza se 'harta' de las obras: "Es muy apetecible pasear por aquí"

Media Zaragoza está en obras. Las máquinas se han apoderado de grandes arterias del centro de la capital aragonesa como Anselmo Clavé donde incluso se trabaja a ambos lados de la calle ya que por un lado, están las obras del Portillo y por el otro se sigue trabajando en el antiguo Cartel de Mayandía. Otra avenida importante como César Augusto también ha estado durante meses cortada por su renovación y ahora son los vecinos del Coso y la plaza San Miguel los que sufren el martirio de las obras a la espera de la reapertura al tráfico.

Los negocios de las calles en obras se ven afectados económicamente por los trabajos y algunos deciden acogerse a las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza para intentar salir adelante durante el tiempo en el que está todo levantado y mucha menos gente entra a sus establecimientos. Otra vía muy conocida del centro de la ciudad que ha visto cómo las máquinas se apoderaban de la calle ha sido Espoz y Mina.

Espoz y Mina antes de los trabajos del Ayuntamiento de Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Después de haberse renovado el firme de la calle el pasado mes de marzo, unos andamios se han apoderado del lado de la calle donde se encuentran varios bares y comercios como Banak, Taberna Craft Beer Ordio Minero o Limón y Fresa. La tienda de complementos y regalos ha denunciado en redes sociales la situación y ha decidido tomárselo con humor.

"Se nos ve una barbaridad"

Limón y Fresa ha publicado un carrusel en Instagram describiendo el panorama en la que viven desde hace tres semanas. "Sabéis el dicho: ¿monto el circo y me crecen los enanos? Esta es nuestra situación desde hace tres semanas y las que quedan. No sólo son andamios, también un contenedor al lado de otra obra. Es muy apetecible pasear por aquí. Y se nos ve una barbaridad, maravilloso", explican acerca del andamio que tienen encima de su negocio por obras en el edificio y también los cubos para echar los residuos que han colocado en los alrededores.

"Vamos a intentar pasar las próximas semanas que nos quedan tapados por andamios de la mejor manera posible. Se nos ha ocurrido tomárnoslo con humor y aplicar un 10% de descuento en todo el que entre por la puerta y nos diga el código exacto", detallan desde Limón y Fresa acerca de su último código promocional '¿Cómo andamios' para poder adquirir sus productos a un precio más bajo. El descuento será válido hasta que desaparezcan los andamios del edificio de la calle Espoz y Mina de Zaragoza.

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Limón y Fresa es una tienda de artesanía pintada a mano que se ha hecho bastante popular tanto en Zaragoza como en otras partes de España. En el local puedes comprar accesorios de todo tipo como pendientes, llaveros, pines... a precios muy económicos hechos a mano por su propietario. Muchos de los artículos reflejan la identidad de la capital aragonesa.