El restaurante con el mejor show en directo de Zaragoza estrenará su segundo local en el centro: cenas clandestinas y club de baile

Bailar entre plato y plato, cenar mientras suenan los grandes éxitos y convertir una noche cualquiera en una fiesta. Ese es el sello con el que Wakanda Dance Club irrumpió en Zaragoza a finales de 2023 y con el que ahora prepara un nuevo salto en la ciudad. El negocio, que combina un club de baile y formato dinner show en una propuesta todavía poco habitual en España, ultima la apertura de un segundo local en pleno centro de la capital aragonesa, según ha podido saber este diario.

La futura ubicación se situará en los bajos del Edificio Aida, a menos de cinco minutos de Avenida César Augusto y a escasos metros del Hospital Provincial, en una zona estratégica por tránsito peatonal y visibilidad para estos negocios. La dirección exacta seguirá siendo una incógnita hasta que Wakanda Dance Club la anuncie oficialmente a través de sus redes sociales. La inauguración, salvo cambios de última hora, se espera para los próximos meses.

La operación supone un nuevo paso para una marca que abrió sus puertas en diciembre de 2023 en el polígono El Greco, en la calle Argualas, y que en apenas dos años y medio ha logrado consolidarse dentro de la oferta de ocio zaragozana. Su fórmula mezcla restaurante temático, espectáculos en vivo, pista de baile y eventos sociales, atrayendo tanto a grupos de amigos como a familias, celebraciones privadas o aficionados al baile latino.

Varios negocios ubicados en los bajos del edificio Aida, en Zaragoza / JAVIER RÍO

Uno de los grandes reclamos del negocio son sus espectáculos “clandestinos”, una experiencia dinner show que arranca con cóctel de bienvenida y primeras actuaciones sorpresa en la zona gastro, continúa con comida o cena acompañada de shows en directo y culmina con DJ, animación y música de los 80, 90 y 2000 hasta bien entrada la noche.

A ello se suma su vertiente como club de baile, con sesiones sociales y protagonismo para ritmos como salsa, bachata o kizomba, una seña de identidad que ha contribuido a fidelizar público desde su llegada a Zaragoza.

La oferta gastronómica incluye menús cerrados con espectáculo, con precios desde 50 euros en la modalidad general y propuestas infantiles desde 29 euros, lo que abre sus puertas a público de todas las edades. Entre los platos anunciados figuran opciones como pollo de corral deshuesado al romero con patata panadera o merluza al vapor con crema de espinacas, además de aperitivos, postre y bodega incluida.

Con este segundo establecimiento, Wakanda busca ganar presencia en una zona céntrica y ampliar su alcance más allá del actual emplazamiento en Casablanca. El movimiento refuerza además la hoja de ruta de una marca que aspira a exportar su modelo a otras grandes ciudades españolas como Valencia, Bilbao, Madrid o Barcelona.

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Mientras llega el anuncio definitivo, Zaragoza se prepara para recibir una segunda dosis de un concepto que ha demostrado que también se puede salir a cenar… y acabar bailando.