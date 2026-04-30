Hasta 25.000 euros más caras que hace un año: esto es lo que cuesta ahora comprar una vivienda en Zaragoza

El primer trimestre del año ha terminado como comenzó, con el precio de la vivienda disparado. Comprar un piso hoy cuesta, de media, 25.000 euros más que hace tan solo un año y el metro cuadrado se sitúa en Aragón en los 1.341 euros, un 11,4% más que por estas fecha en 2025. Los datos del alquiler no son mucho más halagüeños y los precios se han incrementado en los tres primeros meses de este 2026 un 3,2%.

El sector inmobiliario se encuentra en una época dorada que no parece verse afectada por la subida de los precios. El mercado residencial ha iniciado este 2026 sobre una base de actividad muy elevada. El año pasado se contabilizaron en España 714.237 compraventas y 501.073 hipotecas, según el último estudio presentado por Gesvalt, que añade que a la "fortaleza de la demanda se suma una actividad promotora que mantiene un sesgo expansivo". Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el grueso de las compraventas. Solo en estas tres regiones se han realizado el 51,4% del total de operaciones. En Aragón estas apenas representan el 2,7%.

Aragón, pese a todo, contiene la subida y todavía no ha llegado al máximo que precedió al crac inmobiliario. En la comunidad, con Zaragoza a la cabeza, se está acelerando la construcción de nuevas promociones con la mirada puesta en el anillo de la capital aragonesa y la VPO. Tanto es así que se ha rescatado el proyecto Parque Venecia 2, donde caben más de mil viviendas.

Varios carteles en una inmobiliaria. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Volviendo a los precios, las viviendas de obra nueva salen al mercado por más de 300.000 euros. Las de segunda mano difícilmente bajan de los 200.000 euros en la capital aragonesa. Según el estudio de la consultora, el precio medio en Zaragoza es de 1.399 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 14,8% respecto al primer trimestre de 2025. En los tres primeros meses el aumento ha sido del 0,9%.

La capital aragonesa lidera este crecimiento en un sector en el que hay más demanda que oferta y en el que muchos empiezan a dejar a un lado la idea de comprar una vivienda y priorizan el alquiler, sobre todo los jóvenes. A nivel nacional, los precios se han disparado un 16,4% respecto al primer trimestre de 2025, hasta situar el metro cuadrado en los 2.012 euros. Según la consultora, comprar una vivienda hoy cuesta 25.000 euros más y el esfuerzo teórico de acceso a la vivienda está en los 7,8 años de renta familiar.

En detalle

Según los datos de Gesvalt, en Aragón el precio cuadrado se sitúa ahora en los 1.341 euros, un 11,4% más que hace un año. En cuanto al resto del territorio, en Huesca se paga el metro cuadrado a 1.366 euros y en Teruel a 892, con incrementos del 7 y el 4% respectivamente.

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En cuanto al alquiler, los precios más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos, con Barcelona encabezando el ránking. En el caso de Zaragoza capital, el metro cuadrado por mes ya está en los 10,91 euros, un 8,9% más que hace tan solo un año. El precio medio supera, una vez más, el de Aragón, que se sitúa en los 10,22 euros, por debajo del precio en la capital oscense (10,69) y muy por encima de la turolense (6,39). De hecho, Teruel destaca por tener uno de los alquileres más bajos del país.