La alerta por Correos y las zonas jóvenes reactivan la lucha vecinal en Zaragoza: "Es mejor hacer el trabajo entre dos, entre tres, o entre cuatro, que a solas"

El movimiento vecinal en Zaragoza está viviendo unos años de reactivación tras un periodo en el que parecía aletargado y desactivado. De hecho, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que cuenta con 47 entidades integradas, ha sumado un buen puñado de agrupaciones en esta última etapa. Así, en 2023 se sumaron las de Villanueva de Gállego y Stop Ruidos, seguidas en 2024 por La Muela. La expansión continuó durante 2025 con la llegada de Tauste y el colectivo Aloy Salas-Parque Bruil. Las últimas en entrar han sido la Asociación Cierzo Joven y Joaquín Costa, reforzando así la representatividad de todo el entorno de Zaragoza.

De forma paralela, la Unión Vecinal César Augusta también ha experimentado un crecimiento constante con la incorporación desde 2018 de asociaciones vecinales clave como La Huerva, Parque de la Junquera, San Miguel de Casetas y la plataforma de afectados del Gancho y Pignatelli. Además, desde el pasado año, tras la actualización de sus Estatutos, han sumado a entidades ciudadanas de diversa índole a las que ya prestaban asesoramiento desde hacía décadas. De este modo se han integrado a colectivos tan variados como la Asociación de Mayores José María Aguilar, la asociación cultural de Costumbres Aragonesas, la asociación de mujeres de Casablanca El Tejar o la cofradía de San Roque, entre otras.

El presidente de la nueva asociación Cierzo Joven, Nico Petric, recuerda que como movimiento Sos Zonas Jóvenes llevan muchos meses realizando protestas junto a las asociaciones vecinales y con apoyo de la federación de barrios. "Se nos animó, como gente joven, a unirnos a la entidad como asociación juvenil, porque es algo que actualmente hace falta en el tejido vecinal", explica.

El nuevo movimiento se suma a las agrupaciones vecinales que abordan preocupaciones transversales de toda la ciudad, sin limitar su acción a solo un distrito. "Cada uno de los integrantes conocemos distintas zonas, conocemos lo que es nuestro barrio, y entonces eso también nos ayuda luego a tener contacto con el barrio y poder realizar alguna actividad aportando una visión joven a todos los barrios", destaca.

Una de las manifestaciones convocadas por Sos Zonas Jóvenes, ahora constituidos en asociación vecinal. / Rubén Ruiz

De hecho, Petric indica que la intención de la agrupación es "abrir la mirada" y tratar de ofrecer una lectura novedosa a problemas transversales. Tienen ya experiencia colaborando en asambleas como la del 8M o en la escuela pública. Sin embargo, la pelea para evitar más cierres de zonas jóvenes estará en el corazón de su actividad. "La amenaza sigue en pie", recuerdan. Zaragoza cuenta en este momento con ocho servicios de este tipo cerrados: Casablanca, Valdefierro, Oliver, Parque Goya, Arrabal, La Jota, Miralbueno y Santa Isabel.

Los integrantes, con representantes de todos los barrios de la ciudad, tienen una media de entre los 18 y los 20 años. El nombre Cierzo Joven de la asociación "fue bastante difícil de elegir" aunque en la actualidad parece una elección obvia que hace referencia a un elemento distintivo y característico de la capital aragonesa. De cara a los próximos días avanzan que tienen previsto realizar una presentación pública de su existencia de forma informal invitando a otras agrupaciones y colectivos interesados en el desarrollo de la ciudad.

La entrada de Cierzo Joven en la FABZ coincide con la de la asociación Joaquín Costa, volcada en la defensa del patrimonio y los problemas del entorno del Portillo y la puerta del Carmen. "Colaboraremos con ellos en todo lo que sea necesario", asegura Petric. Una ayuda que es bienvenida para la asociación con sede en la propia estación de tren Portillo donde está desarrollando su lucha más simbólica, la protección del edificio de Correos, que esperan que sea catalogado a pesar de los reveses de la justicia y del inicio de las obras de derribo. "Creemos que no lo van a respetar, estamos viendo ya la presencia de máquinas en su interior", denuncia el presidente de la misma, Juan Fustero.

Demolición del cuartel del Mayandía

La entidad nació por los problemas en la demolición del cuartel de Mayandía, también en la misma zona. "El detonante fue la intoxicación constante por polvo y lo que considero una gestión nefasta", expresa su presidente. Los vecinos quisieron mostrar su hartazgo y encuentran que esta fórmula es la más adecuada. La de un asociacionismo que ven reactivado en los últimos meses, motivo por el que también se han sumado a la FABZ. "Es mejor hacer el trabajo entre dos, entre tres, o entre cuatro, que a solas", indica.

Pese a todo, lamenta que hoy en día "constituir una asociación es un proceso farragoso que consume muchísimo tiempo" frente a los primeros años de la transición en los que las entidades nacían con facilidad, reivindicando un mundo todavía por construir. De hecho, el propio Fustero fue uno de los fundadores de la asociación de Montañana, una de las pioneras en la ciudad.

Entre los debes de los vecinos de Joaquín Costa está el no haber logrado en este año recién cumplido de actividad un local social para realizar actividades. Por eso entre sus reivindicaciones principales está que la construcción brutalista de Correos se convierta en un centro cívico que de servicio al barrio en el que se puedan programar actividades. "Lo que comenzó como una reacción vecinal se ha convertido en un proyecto colectivo para mejorar la calidad de vida en el barrio", resumen.