Apudepa se posiciona contra la reconversión del palacio de Fuenclara de Zaragoza en un hotel: "Es otro despropósito"

La posible reconversión del emblemático palacio de los Condes de Fuenclara de Zaragoza en un hotel, adelantada por este diario tras la visita de varias cadenas -alguna de ellas internacional- al inmueble del siglo XVI, sigue generando reacciones de todo tipo. Si este miércoles fueron los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza, con la izquierda oponiéndose frontalmente al plan y Vox solicitando más información, esta vez ha sido Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) quien ha mostrado su rechazo a la iniciativa, que califica de "otro despropósito" del Gobierno municipal.

"Su prioridad debería ser la preservación estricta de los valores histórico-artísticos del palacio y su disposición a favor de los ciudadanos", señalan desde la organización, que se anticipan así a una posibilidad que, eso sí, está en una fase muy inicial y todavía no existe una decisión tomada. De hecho, la inversión que debe hacerse para recuperar el espacio de estilo prerrenacentista, ubicado en el corazón de Zaragoza, es multimillonaria ante su degradación, sobre todo en el interior del inmueble.

Laura Trives

Con todo, desde Apudepa recuerdan el reciente caso del derribo del edificio de Correos en el Portillo. "Sabe bien el Gobierno municipal que se están alzando las voces a favor del patrimonio y sus valores sociales y de sostenibilidad. Acaba de ocurrir con Correos, pero ahora nos viene con lo mismo pero en formato BIC y con un palacio", advierten, en referencia a la catalogación y protección como Monumento que tiene Fuenclara desde hace más de dos décadas.

"Diálogo"

La asociación también destaca que, a su juicio, "el ayuntamiento no tiene derecho a proponer un hotel en semejante espacio histórico". En ese sentido, opinan que este movimiento "desposee a sus vecinos de algo que nos pertenece a todos, con una propuesta a favor de un turismo de élite". "El patrimonio no es rentabilidad a corto plazo para unos pocos, es cultura, la de todos. Este palacio es una oportunidad para ponerla al servicio de la ciudad, porque hacen falta equipamientos, auditorios medianos, salas de exposiciones, centros cívicos...", prosiguen.

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El palacio de Fuenclara de Zaragoza, entre las calles Fuenclara y Torresecas. / Laura Trives

Y concluyen con un mensaje claro: "Se puede hacer lo que se decida, de acuerdo a la preservación de los valores del propio edificio. Todo, menos que el propio ayuntamiento especule como si fuera su cortijo. La protección, catalogación y usos del patrimonio necesita de un debate profundo y coral que debería impulsar la dirección general de Patrimonio Cultural y el ayuntamiento. Ese debería ser el reto, lo demás es puro negocio".