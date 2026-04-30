Cambios en la reforma de la plaza San Miguel: el ayuntamiento modifica el trazado de la calzada en mitad de críticas vecinales y políticas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado modificar "levemente" el trazado de la calzada de la nueva plaza San Miguel. Lo han hecho después de las pruebas que se realizaron la semana pasada con autobuses para comprobar el espacio disponible demostraran que, pese a que el ancho resulta "suficiente", las curvas que se habían dibujado sobre el pavimento no encajaban con la forma de los buses a la hora de parar, por lo que quedaban huecos entre los vehículos y las aceras que dificultaban poder subir y bajar.

Así, los operarios han procedido a retirar las losas que conformaban los bordillos de la calzada, que ya está incluso asfaltada ya que la intención es poder abrir al tráfico esa vía este mes de mayo. Una vez retiradas se va a proceder a redibujar el trazado para mover los ángulos de estas curvas y que los buses puedan parar en tramos con aceras rectas. Se trata, han explicado fuentes de Urbanismo, de una cuestión técnica que se hace ahora después de las pruebas que se realizaron la semana pasada.

Sin embargo, pese a la insistencia de los vecinos y de grupos políticos como Vox, que este jueves han llevado al pleno una moción en este sentido, el ayuntamiento asegura que la retirada de las losas no obedece a un ensanchamiento de la calzada tal y como piden tanto los partidos políticos como los residentes de la zona. ¿Y por qué lo piden? Porque se muestran convencidos de que se generarán tapones en la nueva plaza que impedirán el paso a los vehículos de emergencia cuando haya dos autobuses parados al mismo tiempo.

Laura Trives

Desde Urbanismo explican que la calzada ya se ensanchó, tal y como pedían los vecinos y que, una ver realizada la prueba la semana pasada, comprobaron que cabe un tercer vehículo cuando hay dos buses recogiendo y dejando pasajeros. Tanto es así que decidieron volver a instalar las marquesinas enfrentadas, aunque los vecinos decían que el coche con el que se realizaron las medidas ocupa menos que un camión de bomberos.

Todo este asunto ha llegado al pleno de este jueves, al que Vox ha llevado una moción para solicitar entre otras cuestiones que modifique el proyecto de reforma de la plaza San Miguel en los puntos que piden los vecinos, como aumentar la anchura del camino de acceso al garaje del número 12 de los 3 metros a los 5,50 proyectados, algo que el Gobierno asegura que también va a hacer aunque retirando una jardinera, por lo que según alertó el concejal Armando Martínez, provocará daños sobre le pavimento de las aceras si los coches tienen que pasar por encima.

La moción de Vox

El asunto ha generado debate y es que, con críticas más gruesas o más superficiales, tanto Vox como PSOE y ZeC han cargado contra el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, por no escuchar a los vecinos, que llevan tiempo alertando de los errores en el diseño de la plaza. "Si se les hubiera escuchado antes no hubiera habido que modificar nada", han consensuado.

Sin embargo, Serrano se ha defendido diciendo que durante el presente mandato se van a reformar más de una treintena de calles, por lo que resulta lógico que se reciban más alegaciones y propuestas que en legislaturas anteriores. Asimismo, el concejal de Urbanismo se ha comprometido a entregar a los grupos de la oposición un informe en el que se da cuenta de la reposición de los 40 metros lineales de bordillo que se van a modificar, del coste de esta modificación y del porcentaje del coste sobre el total del presupuesto en materiales de la obra.

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Desde la plataforma vecinal que se conformó a raíz del proyecto de reforma de la plaza sospechan, sin embargo, que la actuación que se está llevando a cabo tiene que ver precisamente con las cuestiones que llevan tiempo señalando. "Avisamos en su día para evitar sobrecostes. ¿Lo harán ahora en condiciones o lo volverán a hacer mal y tendremos que volver a pagar otra vez más?", se preguntan.