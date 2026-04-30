'Cazado' en Zaragoza un motorista por circular a 135 kilómetros por hora en una zona de 50

La Policía Local de Zaragoza sale a las calles de la capital aragonesa para vigilar e intentar que todos los ciudadanos cumplan las reglas seguridad vial. Para poder lograrlo, en muchas ocasiones, los agentes colocan un radar de velocidad en la vía pública para "cazar" a aquellos conductores que no respetan la velocidad establecida. Esto le ha pasado a un joven zaragozano que decidió saltarse la ley al volante.

Las prisas nunca suelen ser buenas compañeras a la hora de montarnos en nuestro coche o moto para salir a la calle. A pesar de conocer la ley sobre los límites de la velocidad, muchos conductores deciden saltarse la ley y circular más rápido de lo permitido por algunas calles donde conocen la localización de los radares fijos.

La temeridad de un motorista en la Z-30

Un joven de 23 años se enfrenta a grandes consecuencias legales tras ser interceptado este martes en un control de velocidad en la capital aragonesa. El infractor, que circulaba en moto, no le hizo caso a los límites de velocidad establecidos en la vía y casi triplica la cifra marcada.

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Un radar de la Policía Local 'cazó' a este joven que circulaba a 135km/h por laZ-30 de la capital aragonesa. Los hechos tuvieron lugar este pasado martes en la calle Langa del Castillo, que está limitada a 50 kilómetros por hora, justo cuando pasaba por la zona de concesionarios. El infractor fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar la velocidad máxima penalmente establecida por las autoridades.