Un centro cívico, una casa LGTBI o una sala de exposiciones: las opciones planteadas para dar vida al palacio de Fuenclara en Zaragoza

No hay una fórmula concreta ni que garantice el éxito a la hora de recuperar o darle un uso a edificios vacíos, pero desde luego que es un asunto que da pie para que tanto los políticos como el movimiento social y vecinal de una ciudad tenga algo en lo que pensar. En el caso del palacio de Fuenclara, en Zaragoza, son muchas las ideas que han surgido a lo largo de las últimas décadas para intentar devolver a la vida un palacio renacentista del siglo XVI situado en el corazón de la capital aragonesa.

Según ha desvelado este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto la puerta a la posibilidad de entregar el edificio a un inversor privado para rehabilitarlo y abrir un hotel en el edificio, una opción que dista mucho de otras propuestas que se han hecho en el pasado para darle un uso a este palacio que es de propiedad municipal.

Pese a que hasta ahora no habían trascendido las intenciones del Gobierno municipal con respecto al edificio, recientemente sí que ha habido muestras que han dado cuenta del estado del inmueble y de la necesidad de actuar urgentemente para evitar su colapso. En este sentido, el ayuntamiento licitó en 2024 un contrato para redactar el proyecto de consolidación estructural del palacio de Fuenclara que se adjudicó a la consultora Idom, la misma encargada del diseño de la nueva Romareda, por 100.160,78 euros.

Centro de procesos Big Data

También consta la intención reciente del Gobierno municipal de haber convertido el edificio en un "centro de procesos Big Data, con la implicación de la ciudadanía". "Es un espacio inclusivo porque permite la realización de actividades para todos los públicos, capaces de generar una red de conexiones a nivel comunidad", explicaba el ayuntamiento en 2022 en la convocatoria para acceder a fondos europeos de cara a la rehabilitación del edificio. Entonces, el consistorio solicitó 3 millones de euros que no acabaron llegando, por lo que se abandonó este proyecto que, por otro lado, jamás se explicó públicamente.

Sin embargo, en los últimos años también han sido muchas las peticiones por parte de la sociedad civil para restaurar y reabrir el palacio. Hace un año, las páginas de este diario recogían la petición que hacía el gerente de Gozarte, Carlos Millán, para invertir el dinero que el Gobierno municipal iba a destinar a la polémica de La Lonja -que finalmente se descartó- en Fuenclara y convertir este inmueble, situado junto a la calle Alfonso, en una sala de exposiciones.

COMERCIOS DE ZARAGOZA CATALOGADOS COMO DE INTERES HISTORICO ARTISTICO - ANTIGUA LIBRERIA LIBROS DE CALLE FUENCLARA 2 / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El objetivo de esa sala, defendía Millán en una apuesta que han realizado otros expertos en patrimonio, sería albergar las exposiciones que actualmente tienen lugar en La Lonja para poder despejar este edificio y que pudiera disfrutarse por sí mismo por su valor arquitectónico y monumentalidad. Fuenclara tiene además el cuádruple de metros cuadrados por lo que sería una opción ideal para dar cabida a estas y más exposiciones.

A esta petición se unieron también entidades vecinales como Calles Dignas, una asociación que pidió además que, dado el espacio disponible, Fuenclara pudiera albergar también un espacio de encuentro vecinal, una especie de centro cívico, situado entre los barrios de San Pablo y La Magdalena que funcionara como espacio dinamizador de la vida de un Casco Histórico necesitado de lazos comunitarios en tiempos de gentrificación. Sin embargo, dadas las intenciones desveladas por este diario no parece que el Gobierno municipal tenga ganas de hacer caso a estos vecinos y es que la realidad es que la inversión requerida para poder reutilizar este edificio es millonaria y se llevaría una porción importante del presupuesto municipal.

Museos

El palacio de Fuenclara también ha estado en el radar de las cofradías y hermandades de Zaragoza y es que esta era una de las ubicaciones preferidas de la junta coordinadora de cofradías para instalar el museo de la Semana Santa que ahora se ha anunciado en el centro Concepción Arenal, junto a la plaza San Carlos. La idea, no obstante, se descartó por varios motivos. Un informe técnico concluyó que el edificio no reunía "las condiciones idóneas". En este tiempo, distintos partidos de la derecha zaragozana han defendido que ese museo se creara en Fuenclara por su localización cerca de las principales iglesias de la Pasión en la capital aragonesa.

Por su parte, la izquierda ha tenido ideas que difieren bastante de los planes de la derecha. Una de las más sonadas fue la propuesta de CHA en la campaña electoral de 2023, cuando propuso que Fuenclara se reabriera como centro LGTBI, "un espacio municipal de referencia para dotar a las organizaciones zaragozanas de un equipamiento en el que encontrar servicios especializados y una agenda cultural, formativa y de sensibilización propias”.

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También han sido sonadas las propuestas para llevar a este palacio renacentista un museo dedicado a Los Sitios o incluso la Filmoteca de Zaragoza, dada la relación histórica de este edificio con el cine, ya que en su momento dentro de este palacio estuvo el Cine Arlequín. En 2017 también se ligó el futuro del palacio a la Fundación CAI, una entidad que habría valorado la posibilidad de quedarse el edificio a cambio de su restauración, si bien la operación nunca se concretó.