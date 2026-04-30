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Un corrimiento de tierra en la provincia de Zaragoza obliga a cortar la carretera entre Calcena y Trasobares

El desprendimiento implica el cierre de diez kilómetros en la A2302 y se ha habilitado un desvío provisional para la circulación de los vehículos

Imagen de archivo de un corte de carretera en Aragón.

Imagen de archivo de un corte de carretera en Aragón. / Servicio Especial

Israel Salvador

Zaragoza

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha informado del corte total de la A2302 entre los puntos kilométricos 31 y 41, en el tramo que discurre entre Calcena y Trasobares, en la provincia de Zaragoza, debido a un corrimiento de tierras provocado por las intensas tormentas registradas en la zona en las últimas horas.

El desprendimiento ha obligado a interrumpir la circulación por motivos de seguridad, ya que la calzada ha quedado parcialmente afectada por la acumulación de material y la inestabilidad del terreno. Técnicos del servicio de carreteras se han desplazado hasta el punto del incidente para evaluar los daños y determinar el alcance de las labores de limpieza y estabilización necesarias para poder reabrir la vía con garantías.

Mientras tanto, el tráfico se desvía por la carretera CV698, que se ha habilitado como itinerario alternativo para los vehículos que transitan habitualmente por este tramo. Desde el Gobierno de Aragón se recomienda extremar la precaución, planificar los desplazamientos y seguir en todo momento las indicaciones de señalización y de los servicios de emergencia.

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El corte se mantendrá vigente hasta que las condiciones del terreno permitan restablecer la circulación de forma segura.

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