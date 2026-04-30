Lara Escudero recibirá el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2025

La periodista Lara Escudero ha sido galardonada con el Premio Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2025 por su cobertura continuada como freelance del conflicto en Ucrania durante el año 2025.

El jurado ha destacado su trabajo como un ejercicio de “periodismo riguroso, valiente y necesario”, realizado desde el terreno en un contexto de especial dificultad, y ha subrayado su capacidad para acercar las consecuencias humanas del conflicto a la audiencia a través de crónicas, piezas audiovisuales y testimonios directos.

Escudero ha desarrollado parte de su trayectoria reciente en escenarios bélicos internacionales, con especial presencia en Ucrania desde 2023, donde firmó la serie ‘Ucrania, en resistencia’, además de haber trabajado como reportera en Jerusalén. Actualmente continúa informando desde territorio ucraniano.

En esta edición, se ha concedido un accésit a Beatriz Alquézar, Mari Carmen Ayala y Mapi Rodríguez por su trabajo de recuperación de la figura de Alicia Mullor, reconocido por su valor documental y su aportación a la memoria periodística con perspectiva de género.

Además, los premios honoríficos han distinguido a Marta Garú Cisneros (trayectoria profesional), Sergio Marín Lafuente (proyección profesional), Jorge Juan Zorraquín Catalán (información local y comarcal) y Manuel Lorenzo Pina (comunicación corporativa), por su contribución al periodismo en distintos ámbitos.

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La entrega de los galardones se celebrará el 7 de mayo en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, dentro de la Fiesta de los Periodistas de Aragón, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo.