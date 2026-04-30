Natalia Chueca defiende haber concentrado las gestiones para migrantes en la plaza del Pilar: "Volveríamos a tomar esta decisión"

En un pleno alargado artificialmente por el PSOE, la comparecencia de Natalia Chueca sobre el proceso de regularización de migrantes y las filas que ha provocado este a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza era uno de los momentos más esperados. Estaba prevista que fuera al final, pero la regidora la ha adelantado para poder llegar a tiempo a la toma de posesión como Jorge Azcón como presidente de Aragón, algo que trataban de evitar los socialistas. Pero más allá de esta jugada de filibusterismo parlamentario, la intervención de la primera edil ha servido para exhibir toda una serie de argumentos contra el Gobierno de España e intentar así zafarse de cualquier responsabilidad con respecto a las gestiones que dependían del consistorio.

La comparecencia de la alcaldesa la solicitó el PSOE cuando se conoció que el Gobierno municipal había dado orden de no atender a los migrantes en las juntas de distrito, que habitualmente se encargan de expedir el padrón a los ciudadanos que lo solicitan, y centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, lo que incrementó unas filas que fueron filmadas y exhibidas casi como un trofeo por parte del PP y Vox.

En su primera intervención, la portavoz de los socialistas, Lola Ranera, ha criticado esa instrucción que supuso "cerrar 29 puertas" con el objetivo de generar un "colapso". "Más derechos y menos clasismo. Su objetivo final es el señalamiento, quería conseguir la imagen de las largas filas para poder usar el proceso de regularización contra Pedro Sánchez, pero lo que está haciendo es contribuir a una mala convivencia y generar odio entre los vecinos de esta ciudad", ha argumentado.

"Hipocresía"

En su respuesta, la alcaldesa ha criticado la "hipocresía" de los socialistas y le ha preguntado a Ranera si ella también era la culpable de las filas en el Ayuntamiento de Barcelona y en otras ciudades de España. "La migración es para tomársela en serio y no para sacar un decreto de espaldas al Congreso. Eso es autoritarismo", ha dicho Chueca, quien ha defendido la instrucción que se dio para no atender a los migrantes en las juntas de distrito. "Creímos que lo óptimo era unificar criterios y no generar una confusión y una dispersión en un primer momento. Se tomó esa decisión porque se consideró la más adecuada y creo que es la correcta y la que volveríamos a tomar", ha dicho.

Así, Chueca, que ha defendido la necesidad de que exista una migración regulada, ha opinado que la regularización impulsada por el Gobierno de Sánchez es una "cortina de humo" lanzada para evitar que se hable de los casos de corrupción del PSOE que además va a suponer gastos extra para los ayuntamientos que tienen que asumir la tramitación. "Es el clásico yo invito y tú pagas y de paso ver si conseguimos generar un caos en los ayuntamientos, que la mayoría son del PP, y así les dañamos", ha denunciado la primera edil.

El resto de partidos

Por su parte, la concejala no adscrita ha considerado que, estando de acuerdo con las críticas de la alcaldesa, la culpa ha sido del PP por ponerse de perfil con la migración. "Ustedes no se han mojado nunca y le han dejado el terreno abonado a Vox", ha dicho Marisa Gaspar. Elena Tomás, de ZeC, ha considerado sin embargo que la decisión del PP de centralizar los trámites en la plaza del Pilar era una decisión "clara, cruel, calculada y profundamente inhumana". "Lo que antes era un discurso de extrema derecha residual ya es política municipal en Zaragoza", ha denunciado antes de cargar también con el pacto de Gobierno PP-Vox en el Ejecutivo autonómico. "Prioridad nacional también es aprobar el decreto de la vivienda pero ustedes prefieren desproteger a los inquilinos y blindar a los grandes tenedores. Ustedes necesitan siempre al más débil para que nadie mire a los bancos, a los fondos buitre y a los empresarios", ha declarado la portavoz de Zaragoza en Común.

Desde Vox, Eva Torres ha dicho que el real decreto del Gobierno de Sánchez "va a hacer saltar por los aires el Estado de Bienestar", mientras que Ángel Lorén, del PP, ha dicho una cosa y la contraria. "Corrompen las mejores causas porque esta es una buena causa", ha dicho, dejando entrever que en su opinión la regularización es mala porque la aprueba el Gobierno de Sánchez, no por otra cosa.

Noticias relacionadas

Antes del cierre de la comparecencia, Ranera ha leído un escrito enviado por una funcionaria alertando que las medidas tomadas por el Gobierno municipal "no han contribuido a aligerar el colapso sino a incrementarlo" y ha recordado que, tal y como publicó este diario, el año pasado el PP se opuso a una moción de Vox en la que se hablaba ya de la prioridad nacional, un asunto que volvió a tratarse en el pleno de este jueves.