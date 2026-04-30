El Parque de Atracciones de Zaragoza entra en una nueva fase: un administrador concursal toma las riendas

Nuevo movimiento en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Tras semanas de idas y venidas y muchas incógnitas por resolver, un administrador concursal toma las riendas de la sociedad que durante los últimos 50 años se ha encargado de abrir las puertas de este gigantesco complejo de ocio familiar después de que Jesús Morte, a través Parques de Atracciones de Zaragoza, se declarara en preconcuro de acreedores. El juez de lo Mercantil ha designado al decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez Rubio, para gestionar, supervisar y liquidar los activos de la sociedad.

La del parque ha sido la concesión más larga del consistorio zaragozano, que el año pasado sacó a licitación la renovación y la explotación de las instalaciones por otros 50 años, a la que Morte se presentó y ganó con la sociedad Moncayo Leisure. Una sociedad que impulsó y creó para hacerse el con concurso público y de la que posee el 20%, mientras que el 80% restante es del grupo inversor argentino Fenix Entertainment Europe. Este grupo, con una gran solvencia económica y experiencia en el sector, adelantó los 600.000 euros de fianza y se comprometió a asumir los 17,5 millones de euros exigidos en los pliegos para reformar las instalaciones.

Inicialmente, Moncayo Leisure tendría que haber comenzado a gestionar las instalaciones en febrero, pero pidió una ampliación de plazo, de manera que ese traspaso de poderes tendría que haberse realizado en marzo. Tampoco sucedió y el Gobierno del PP decidió exigir la apertura del centro a su todavía gestor, Jesús Morte, que por entonces se había desprendido de otro de sus activos más rentables, el Acuario Fluvial de Zaragoza, que ahora gestiona Global Omnium, la misma empresa que explota el Oceanogràfic de Valencia.

Obligado a abrir

Por mandato municipal, cumplió la orden, aunque a medias, puesto que solo ha garantizado la apertura durante los días en los que tiene programados eventos, principalmente comuniones, y en precario, ya que solo hay una veintena de atracciones operativas y con la correspondiente inspección superada.

La situación ha sido compleja porque ni el ayuntamiento ni los argentinos conocen la situación económica de PAZ ni cuáles son sus intenciones reales o viables. Tampoco los empleados, en plena negociación del erte. Fuentes de PAZ han asegurado a este diario en más de una ocasión que su intención era abrir el parque de atracciones al público este verano con el mayor número posible de atracciones e ir sacando del erte al mayor número posible de trabajadores. Sin embargo, admitían que el futuro más cercano iba a depender del administrador concursal.

Alfredo Sánchez Rubio será el nuevo interlocutor tanto con el ayuntamiento zaragozano como con la dirección de Fenix Entertainment Europe La desconfianza que se ha generado entre las partes durante este proceso es mayúscula y los argentinos piensan ya en cómo seguir adelante en solitario.

De hecho, como adelantó este periódico, Moncayo Leisure ya no va a ser una sociedad con dos administradores mancomunados, que eran Pasquale Panettiere (Fenix) y Jesús Morte, sino que pasará a funcionar con un consejo de administración cuyo presidente será Panettiere. Esto significa, en la práctica, que las decisiones pasarán a tomarse por mayoría en el consejo, donde el fondo argentino tiene el 80% de las acciones.