Las piscinas de Zaragoza abrirán este viernes con normalidad: la gestora deja sin efecto el ERTE pero recurrirá la parte económica

Las piscinas y pabellones municipales del Alberto Maestro, el Palafox y el Tenerías de Zaragoza abrirán este viernes, 1 de mayo, con total normalidad. Tras una reunión de poco más de una hora con los sindicatos, la empresa gestora de los servicios de taquillas, mantenimiento y socorrismo de los tres equipamientos, la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (formada por Imesapi, filial de ACS, y Salzillo), ha informado a los sindicatos, como ya anticipó este diario la pasada semana, que acepta las órdenes de continuidad "forzosas" aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque con matices.

Lo primero, y más importante, es que el ERTE que la empresa había planteado y que iba a dejar durante 12 meses, el máximo legal, en la calle a medio centenar de trabajadores, ha quedado sin efecto. Y no solo eso, sino que la UTE, que tenía las mismas intenciones para los trabajadores de los CDM Siglo XXI, José Garcés y de hasta 12 piscinas municipales de verano, tampoco iniciará esos expedientes. Es decir, la plantilla, que está subrogada, seguirá trabajando con normalidad.

Con todo, la empresa sí que ha presentado un recurso de reposición ante la parte económica de las órdenes de continuidad aprobadas por el Gobierno municipal del PP, ya que insisten en que los precios incluidos en ella no tienen en cuenta el aumento de los costes laborales ni otras circunstancias. En ese punto, deberá ser el juzgado el que decida quien tiene la razón. Pero, hasta que haya una nueva adjudicataria, Imesapi y Salzillo seguirán prestando los servicios.

Un usuario, en el acceso al CDM Palafox, en una imagen reciente. / RUBÉN RUIZ

El conflicto, que fue desvelado por este diario a finales del pasado mes de marzo, nace ya en febrero, cuando la gestora avisó al ayuntamiento que la contrata, de dos años más otros dos que ya habían sido prorrogados, caducaba y no se habían sacado a concurso los nuevos pliegos. En ese sentido, amenazaron con a dejar de prestar el servicio, aunque se abrieron a seguir con él si subían el precio actual. A su vez, plantearon un ERTE que ahora queda sin efecto.

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Tan solo unos días después, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó las correspondientes órdenes de continuidad "forzosas", basándose en el hecho de que se trata de un servicio "esencial". Los contratos, que en el caso de los CDM Alberto Maestro, Palafox y Tenerías caducaban este 30 de abril, saldrán a concurso en los próximos días. Y el conflicto, pese al lío formado y la incertidumbre vivida por los trabajadores, quedará solucionado con el normal funcionamiento de los equipamientos municipales.