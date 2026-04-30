El PP no muestra "ninguna preocupación" por el futuro de la ciudad del cine en Giesa: "Nos parece un éxito"

El Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza sigue quitándole hierro al asunto de la polémica surgida por la adjudicación del contrato de gestión de los platós de la ciudad del cine de Giesa. El concurso se decretó desierto después de que la única oferta no presentara su propuesta en plazo, lo que comprometía el éxito de un proyecto que la propia Natalia Chueca vendió como uno de las iniciativas estrella del presente mandato, y así lo es además por la inversión que requiere, más de 20 millones de euros. A pesar de todo, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha asegurado este jueves que no existe "ninguna preocupación" al respecto.

Lorén ha comparecido ante los medios precisamente para explicar que este jueves el Gobierno municipal ha acordado iniciar el procedimiento de "adjudicación directa" del contrato ahora que se ha declarado desierto. Esta excepción es un "procedimiento habitual", ha defendido el concejal, que se recoge en el artículo 137 de la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y que está avalado además por los servicios jurídicos del ayuntamiento, que han emitido ya informes "solventes" y con "garantías suficientes" para poder otorgar este contrato mediante esta fórmula, algo que han cuestionado desde la oposición. El PSOE ya ha anunciado que no descarta acudir a los tribunales, una posibilidad a la que Lorén también ha quitado importancia tirando de humor: "El PSOE en los tribunales está muy de moda".

Así, la empresa encargada de la gestión de los millonarios platós que se están levantando en Giesa será EFD Estudios, la única que mostró interés en hacerse con el contrato y que no llegó a tiempo para registrar toda la documentación, ya que comenzó a subir los archivos a la plataforma municipal tres minutos antes de que llegara la hora límite, un tiempo que después se demostró insuficiente.

A pesar de cómo se ha desarrollado todo el proceso y de que solo ha habido una empresa interesada en el contrato de gestión, Lorén se ha mostrado satisfecho. "Nos parece un éxito que hayamos conseguido una candidata y de ese nivel, con experiencia internacional", ha explicado cuando se le ha pedido hacer una valoración del proceso de licitación. "Tengan en cuenta de que este es un ámbito muy restringido en el que tampoco hay tantos operadores, como mucho podría haber habido dos o tres ofertas", ha dicho, para después reconocer, asimismo, que como ocurrió con los pliegos del Parque de Atracciones, las condiciones que exigía el consistorio eran "muy exigentes".

Informe de Redes y Sistema

Ahora, una vez se ha acordado el inicio del proceso para adjudicar directamente este contrato, habrá que revisar toda la documentación de la oferta de EFD Estudios para ver si cumple con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. En caso contrario, la propuesta tendrá que ser rechazada. Habrá que ver también si la empresa mejora el canon planteado por el consistorio, que asciende hasta los 8.357.253 euros a lo largo de los 30 años de gestión del edificio.

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El acuerdo de Gobierno aprobado este jueves deja claro también que, a pesar de lo que dice la empresa, el fallo que impidió registrar a tiempo toda la documentación no fue del ayuntamiento si no de los equipos de la propia compañía. "Por lo que respecta al error remitido por la empresa se indica que es un error en el equipo del cliente y es el propio sistema del cliente el que decide no continuar con la conexión", determina el informe que se encargó al servicio de Redes y Sistemas.