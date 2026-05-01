Bertín Osborne desvela el secreto de su desayuno horas antes de su concierto en Zaragoza: "Una copa de vino tinto y huevos revueltos"

El próximo sábado 2 de mayo de 2026, Zaragoza tendrá una cita con uno de los nombres más reconocibles de la música y la televisión española. Bertín Osborne actuará a las 21.00 horas en el Auditorio Princesa Leonor, en un concierto que muchos señalan como una de las últimas grandes oportunidades para verlo en directo. Las entradas, disponibles desde hace ya varias semanas, oscilan entre los 38,50 y los 53,50 euros. Cuando ciertas voces se acercan al final del camino, cada actuación adquiere un valor especial.

A sus 71 años, Bertín mantiene agenda, presencia mediática y esa capacidad intacta para generar conversación cada vez que se sienta frente a una cámara. Si algo caracteriza al artista es que nunca deja indiferente: lo mismo habla de música que de su vida personal, de actualidad o de algo aparentemente tan cotidiano como su desayuno, convertido casi en asunto nacional.

En los últimos meses, además, su estado de salud estuvo en el foco después de cancelar su asistencia a un acto público en el Ayuntamiento de Alcobendas por un contratiempo físico que finalmente apuntaba a un contagio de COVID. Superado aquel episodio, el cantante reaparece en buen estado y con nuevos compromisos sobre el escenario. Zaragoza será una de esas paradas señaladas.

Pero si hay una confesión reciente que ha sorprendido tanto como una exclusiva, esa fue la que realizó sobre su rutina diaria. Bertín asegura que ha cambiado su vida dejando de cenar, una fórmula que hoy se conoce como ayuno intermitente. Según explicó, gracias a ello “duerme mejor, ha adelgazado unos 10-12 kilos”. Hay quienes buscan el bienestar en el gimnasio y quienes lo encuentran cerrando la nevera al caer la noche.

"Huevos revueltos con pavo"

Y llega entonces el desayuno. Mientras media España arranca el día con café y tostada, Bertín juega otra liga. “Yo desayuno poco porque no me levanto con hambre”, confesó. Pero cuando lo hace, no falla una copa de vino tinto —que le ha un "brillo en la frente fantástico"— acompañada de huevos revueltos con pavo y unos picos. Hay quien desayuna ligero y hay quien desayuna como si estuviera firmando una vendimia.

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Con ese menú y con su habitual sentido del humor, Bertín aterriza ahora en Zaragoza. Si finalmente esta gira acaba siendo una de las últimas, la capital aragonesa tendrá el privilegio de disfrutar una velada especial. Y la casa de los zaragozanos también será la suya, aunque solo sea por una noche.