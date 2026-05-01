La calle de Zaragoza que pide a gritos varias capas de asfalto: "Es inadmisible su estado en pleno siglo XXI"

Las necesidades de los barrios de Zaragoza son variadas y casi infinitas pues, preguntes a quien preguntes, siempre habrá algo que se pueda hacer o mejorar en sus calles. Sin embargo, hay actuaciones que resultan más acuciantes que otras como es el caso de las obras que requiere la calle Camino de Herederos, en Casablanca, a lo largo de cuyo trazado ha desaparecido incluso el asfalto en algunos tramos.

Esta calle, que da acceso a varias viviendas unifamiliares, parte de Vía Ibérica, cerca de la parada del tranvía de Argualas, y se adentra hacia las urbanizaciones que salpican este barrio hasta la trasera del Stadium Casablanca. La calzada está repleta de baches, tierra, gijarros y por partes, no está ni siquiera asfaltada porque ha desaparecido la capa superficial de la calle. Ante esta situación, desde la asociación de vecinos Tomás Pelayo de Casablanca ha manifestado "su profunda preocupación y malestar ante la prolongada falta de actuación del Ayuntamiento de Zaragoza".

Así, a día de hoy, esta calle continúa sin urbanizarse "pese a encontrarse en una zona plenamente consolidada de la ciudad". "Se trata de una situación que no es nueva, sino que se arrastra desde hace años sin que se haya ofrecido una solución definitiva. Mientras tanto, los vecinos y vecinas que residen en esta calle siguen soportando condiciones impropias de un entorno urbano: ausencia de asfaltado adecuado, deficiencias en infraestructuras básicas y una evidente falta de mantenimiento", lamentan desde la asociación.

"Frustración"

Estos vecinos, que pagan impuestos como todos los demás, recuerdan, consideran que se trata de una situación "inadmisible en pleno siglo XXI". "La situación del Camino de Herederos es un claro ejemplo de desatención institucional. No se puede hablar de igualdad entre barrios mientras se mantienen estas carencias estructurales”, señalan desde la junta directiva de la asociación.

Noticias relacionadas

La entidad vecinal recuerda además que ha trasladado "en numerosas ocasiones" esta problemática a los responsables municipales, "sin que hasta el momento se haya materializado ninguna intervención concreta". "Esta falta de respuesta no solo genera frustración entre los residentes, sino que también pone en cuestión el compromiso del ayuntamiento con la cohesión territorial y la dignidad de todos los barrios", zanjan.